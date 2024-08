Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo tre azzurri (LIVE)

Masters 1000 Montreal (Canada 🇨🇦) – 2°-3° Turno, cemento

1. [Q] Thanasi Kokkinakisvs [4] Hubert Hurkacz

2. Nuno Borges vs [PR] Kei Nishikori



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Jannik Sinner vs [15] Alejandro Tabilo



Il match deve ancora iniziare

4. [13] Holger Rune vs [2] Alexander Zverev (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [6] Casper Ruud vs Sebastian Korda OR [9] Taylor Fritz



Il match deve ancora iniziare

Court Rogers – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Flavio Cobolli vs [Q] Arthur Rinderknech



ATP Montreal Flavio Cobolli • Flavio Cobolli 15 0 Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Cobolli 0-15 15-15 0-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Alejandro Davidovich Fokina vs Matteo Arnaldi



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Brandon Nakashima vs [5] Andrey Rublev



Il match deve ancora iniziare

4. [7] Grigor Dimitrov vs Alexei Popyrin (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Flavio Cobolli OR [Q] Arthur Rinderknech vs [Q] Thanasi Kokkinakis OR [4] Hubert Hurkacz (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Sebastian Korda vs [9] Taylor Fritz



Il match deve ancora iniziare

2. Daniil Medvedev / Roman Safiullin vs [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury



Il match deve ancora iniziare

3. Jack Draper / Jannik Sinner vs [14] Hugo Nys / Jan Zielinski (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

ATP Montreal Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] • Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] 30 6 1 Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo 15 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 1-0 T. Martin Etcheverry / Tabilo 30-40 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Granollers / Zeballos 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 T. Martin Etcheverry / Tabilo 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-3 → 5-4 M. Granollers / Zeballos 30-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 T. Martin Etcheverry / Tabilo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Martin Etcheverry / Tabilo 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 df 2-2 → 3-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 T. Martin Etcheverry / Tabilo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Martin Etcheverry / Tabilo 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

1. [1] Marcel Granollers/ Horacio Zeballosvs Tomas Martin Etcheverry/ Alejandro Tabilo

WTA 1000 Toronto (Canada 🇨🇦) – 3° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

Taylor Townsendvs (4) Jelena Ostapenko

(3) Jessica Pegula vs Ashlyn Krueger Non prima 20:00



Il match deve ancora iniziare

(1) Coco Gauff vs (14) Diana Shnaider Non prima 01:00



Il match deve ancora iniziare

Katie Boulter vs (2) Aryna Sabalenka



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

(8) Emma Navarrovs (11) Marta Kostyuk

Amanda Anisimova vs (10) Anna Kalinskaya



Il match deve ancora iniziare

(12) Victoria Azarenka vs Peyton Stearns Non prima 21:00



Il match deve ancora iniziare

Elise Mertens vs (6) Liudmila Samsonova Non prima 23:00



Il match deve ancora iniziare

(1) Gabriela Dabrowski / (1) Erin Routliffe vs Magda Linette / Peyton Stearns



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

(7) Sofia Kenin/ (7) Bethanie Mattek-Sandsvs Xinyu Jiang/ Fang-Hsien Wu

Giuliana Olmos / Jessica Pegula vs (3) Caroline Dolehide / (3) Desirae Krawczyk Non prima 22:00



Il match deve ancora iniziare

(4) Elise Mertens / (4) Asia Muhammad vs Kristina Mladenovic / Shuai Zhang



Il match deve ancora iniziare