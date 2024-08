ATP e WTA 500 Washington: I risultati con il dettaglio delle Finali. Badosa torna alla vittoria. Trionfo a Washington e fine del digiuno di titoli

Fino all’inizio di questa stagione, Paula Badosa stava vivendo un periodo di grande incertezza. La spagnola era uscita dai radar a causa di un persistente infortunio alla schiena, ma ora il calvario è ufficialmente terminato. La spagnola, ex numero due del ranking e ora 62ª classificata, ha posto fine a un digiuno di titoli che durava dal gennaio 2022 e ha sollevato il trofeo al WTA 500 di Washington.

Completando una grande settimana nel torneo nordamericano, Badosa ha avuto la meglio su Marie Bouzkova (43ª), con i parziali 6-1, 4-6 e 6-4, dopo 2 ore e 31 minuti. La finale è stata interrotta all’inizio del terzo set a causa della pioggia, ma la spagnola ha fatto uso di un tennis più aggressivo per spezzare la resistenza della ceca, che è rimasta sempre vicina e in lotta fino all’ultimo punto. Tuttavia, è stata Badosa ad avere la meglio, assicurandosi il suo quarto titolo in singolare in carriera. Questo risultato le permette anche di salire al 40° posto del ranking WTA, continuando il suo percorso con lo sguardo rivolto al ritorno ai livelli a cui era abituata in passato.

ATP Washington Rafael Matos / Marcelo Melo [8] Rafael Matos / Marcelo Melo [8] 5 3 Nathaniel Lammons / Jackson Withrow [4] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow [4] 7 6 Vincitore: Lammons / Withrow Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Lammons / Withrow 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 3-5 → 3-6 R. Matos / Melo 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 R. Matos / Melo 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 N. Lammons / Withrow 0-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 R. Matos / Melo 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-2 → 1-3 N. Lammons / Withrow 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Matos / Melo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Matos / Melo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-6 → 5-7 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 R. Matos / Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Matos / Melo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Matos / Melo 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 3-3 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 R. Matos / Melo 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 1-2 → 2-2 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Matos / Melo 15-0 30-0 30-15 30-30 0-1 → 1-1 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1. [8] Rafael Matos/ Marcelo Melovs [4] Nathaniel Lammons/ Jackson Withrow

2. Marie Bouzkova vs [WC] Paula Badosa (non prima ore: 20:30)



WTA Washington Dc Marie Bouzkova Marie Bouzkova 1 6 4 Paula Badosa Paula Badosa 6 4 6 Vincitore: Badosa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Paula Badosa 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Paula Badosa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Paula Badosa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Paula Badosa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Paula Badosa 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Paula Badosa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. [4] Sebastian Korda vs [10] Flavio Cobolli (non prima ore: 23:00)