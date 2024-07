Super coppia a Wimbledon: Murray e Raducanu giocano insieme il doppio misto

I supporter britannici avranno un motivo in più per seguire il torneo di doppio misto ai Championships: Andy Murray e Emma Raducanu giocheranno insieme a Wimbledon. Dopo l’amarezza per il ritiro dal tabellone di singolare, Murray – due volte campione in singolare nel torneo – ha scelto di disputare oltre al doppio maschile col fratello Jamie anche quello misto, insieme alla talentosa giocatrice campionessa a US Open 2021. L’operazione di 11 giorni fa per rimuovere una cisti alla schiena prudenzialmente l’ha portato a non rischiare in singolare, ma visto che sarà per l’ultima volta in gara a Wimbledon, Murray cerca un’uscita di scena importante, magari alzando un trofeo insieme alla giovane connazionale.

Team name suggestions at the ready…@EmmaRaducanu and @andy_murray will be entering this year’s Mixed Doubles Championship as wild cards 🇬🇧#Wimbledon pic.twitter.com/ILAdl99y3n — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2024

Murray ha già giocato nel doppio misto di Wimbledon una volta, quando ha fatto coppia con Serena Williams nel 2019, fermandosi al terzo turno. Il torneo di misto scatterà venerdì prossimo, sicuramente il match di esordio della super coppia britannica sarà molto seguito.

Mario Cecchi