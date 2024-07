Nardi, debutto amaro a Wimbledon: Etcheverry domina in tre set

Il sogno di Luca Nardi a Wimbledon si infrange all’esordio. Il pesarese, mai veramente in partita, si arrende a Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 30, con un netto 6-1, 6-4, 6-2 in appena un’ora e quarantacinque minuti.

Una sconfitta inaspettata, considerando che l’argentino, più a suo agio sulla terra rossa, sembrava sulla carta un avversario abbordabile. Invece, sul campo 4, è andata in scena una partita a senso unico.

Etcheverry ha imposto il suo gioco fin dall’inizio, strappando due volte il servizio a Nardi nel primo set, chiuso in soli 26 minuti per 6 a 1. Il secondo parziale ha visto un timido tentativo di reazione dell’azzurro, ma un break nel quinto game ha spianato la strada all’argentino.

Nel terzo set, nonostante un’interruzione per un’epistassi di Nardi, Etcheverry ha mantenuto il controllo, chiudendo l’incontro senza patemi per 6 a 2 con i break al primo e settimo gioco.

Per Nardi, alla sua prima apparizione nel main draw di Wimbledon e solo seconda in uno Slam, una lezione da cui trarre preziosi insegnamenti. Etcheverry, invece, si prepara ad affrontare il vincente tra Popyrin e Monteiro, con la prospettiva di un possibile terzo turno contro Novak Djokovic.

Una giornata da dimenticare, ma che non cancella il potenziale di un Nardi che, a soli 20 anni, ha tutto il tempo per crescere e tornare più forte su questi prestigiosi palcoscenici.

Slam Wimbledon T. Etcheverry [30] T. Etcheverry [30] 6 6 6 L. Nardi L. Nardi 1 4 2 Vincitore: T. Etcheverry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 T. Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 T. Etcheverry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 T. Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 L. Nardi 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 2-1 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 L. Nardi 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 L. Nardi 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 4-3 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 1-2 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-1 → 6-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-0 → 5-1 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-0 → 4-0 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Statistiche 🇦🇷 Tomas Martin Etcheverry 🇮🇹 Luca Nardi Ace 3 8 Doppi falli 1 3 Percentuale prime di servizio 71% (48/68) 65% (44/68) Punti vinti con la prima 85% (41/48) 70% (31/44) Punti vinti con la seconda 60% (12/20) 25% (6/24) Punti vinti a rete 88% (14/16) 30% (3/10) Palle break convertite 71% (5/7) 0% (0/0) Punti vinti in risposta 46% (31/68) 22% (15/68) Vincenti 21 22 Errori non forzati 19 29 Punti totali vinti 84 52 Distanza coperta 2172.5 m 2339.2 m Distanza coperta per punto 16.0 m 17.2 m





Francesco Paolo Villarico