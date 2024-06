Paolini si arrende in semifinale a Eastbourne: Kasatkina trionfa in rimonta (sintesi video della partita)

Il sogno di Jasmine Paolini di raggiungere la terza finale stagionale si è infranto sulla terra di Eastbourne. L’azzurra, protagonista di un 2024 straordinario, ha ceduto il passo a Daria Kasatkina in semifinale con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-3.

Paolini ha mostrato ancora una volta il suo tennis aggressivo e propositivo, dominando per gran parte dei primi due set con le sue accelerazioni e il gioco d’attacco. Tuttavia, la tenacia e l’esperienza di Kasatkina hanno fatto la differenza nel lungo periodo. La russa ha saputo sfruttare il suo gioco di contrattacco e le precise slice per ribaltare le sorti dell’incontro.

Nel terzo e decisivo se la Paolini avanti per 2 a 0 ha subito un black out di cinque game consecutivi con la russa che si portava poi sul 5 a 2.

Nell’ottavo game Jasmine annullava tre palle match con la battuta a disposizione ma nel game successivo Daria chiudeva la partita per 6 a 3 senza rischiare nulla.

Nonostante la sconfitta, la prestazione di Paolini conferma il suo ottimo stato di forma e la sua capacità di adattarsi all’erba, superficie tradizionalmente ostica per le giocatrici italiane. Dopo i successi a Dubai e Parigi, questo risultato a Eastbourne rappresenta un’ulteriore prova della crescita costante della toscana.

Dall’altra parte del tabellone, Leylah Fernandez ha conquistato la sua prima finale stagionale, superando Madison Keys con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3. La giovane canadese, finalista agli US Open 2021, ha impressionato con la sua determinazione e il suo devastante dritto lungolinea.

La finale vedrà quindi contrapposte Kasatkina e Fernandez, in quello che si preannuncia come un interessante scontro di stili: il gioco tattico e variegato della russa contro la potenza e l’aggressività della canadese.

WTA Eastbourne Jasmine Paolini [3] Jasmine Paolini [3] 6 5 3 Daria Kasatkina [6] Daria Kasatkina [6] 3 7 6 Vincitore: Kasatkina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1





Federico Di Miele