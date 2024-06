Wimbledon – Qualificazioni: il programma completo di Lunedì 24 Giugno 2024

Show Court 1 – Ore: 12:00am

D. Goffin vs M. Polmans

O. Crawford vs R. Gasquet

J. Clarke vs D. Schwartzman

D. Kudla vs J. de Jong

Court 2 – Ore: 12:00am

G. Mpetshi Perricard vs U. Blanchet

R. Peniston vs B. Bonzi

J. Duckworth vs B. Hassan

L. Harris vs A. Vavassori

Court 3 – Ore: 12:00am

A. Escoffier vs G. Olivieri

H. Gaston vs S. Mochizuki

N. Moreno De Alboran vs B. Paire

P. Cachin vs A. Ritschard

Court 4 – Ore: 12:00am

M. Janvier vs Y. Hsu

D. Prizmic vs C. Tabur

J. Pinnington Jones vs L. Pouille

L. Van Assche vs C. Hemery

Court 5 – Ore: 12:00am

F. Gill vs E. Nava

V. Sachko vs M. Kukushkin

T. Barrios Vera vs A. Matusevich

C. Wong vs Z. Svajda

Court 6 – Ore: 12:00am

P. Kypson vs S. Parker

Z. Bergs vs O. Jasika

G. Barrere vs Q. Halys

M. Lajal vs F. Passaro

Court 7 – Ore: 12:00am

A. Dougaz vs G. Diallo

S. Hong vs P. Herbert

D. Svrcina vs T. Tirante

S. Travaglia vs G. Loffhagen

Court 8 – Ore: 12:00am

F. Maestrelli vs R. Albot

M. Martineau vs D. Yevseyev

D. Rincon vs H. Medjedovic

V. Royer vs L. Tu

Court 9 – Ore: 12:00am

Y. Bu vs T. Atmane

N. Fatic vs T. Droguet

C. Garin vs E. Couacaud

J. Faria vs H. Rocha

Court 10 – Ore: 12:00am

Y. Uchiyama vs T. van Rijthoven

D. Dzumhur vs T. Schoolkate

J. Vesely vs H. Mayot

C. Ugo Carabelli vs J. De Loore

Court 11 – Ore: 12:00am

D. Sweeny vs B. Zapata Miralles

N. Hardt vs D. Novak

A. Pellegrino vs T. Skatov

F. Meligeni Alves vs I. Marchenko

Court 12 – Ore: 12:00am

M. Bellucci vs D. Ajdukovic

J. Fonseca vs A. Moro Canas

Z. Piros vs S. Napolitano

O. Virtanen vs F. Agamenone

Court 13 – Ore: 12:00am

V. Vacherot vs N. Kicker

K. Jacquet vs M. Gigante

J. Rodionov vs B. Zhukayev

H. Grenier vs M. Dellien

Court 14 – Ore: 12:00am

R. Molleker vs A. Andreev

V. Kopriva vs H. Squire

M. Huesler vs M. Cressy

J. Kovalik vs S. Shimabukuro

Court 15 – Ore: 12:00am

D. Galan vs O. Roca Batalla

H. Dellien vs P. Sekulic

G. Heide vs R. Burruchaga

E. Ymer vs L. Neumayer

Court 18 – Ore: 12:00am

J. Ficovich vs L. Riedi

M. Guinard vs A. Galarneau

T. Boyer vs L. Klein

M. Trungelliti vs F. Bagnis