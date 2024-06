Il medico che ha operato Djokovic: “Difficile che a Wimbledon arrivi al 100%”

Per il medico sarà decisiva la reazione del ginocchio

In Serbia sono sicuri: Djokovic sta recuperando più velocemente del previsto e lascia la porta aperta alla possibilità di giocare a Wimbledon. Il tema è caldo, ovviamente molto interessante, tanto che il quotidiano francese L’Equipe ha intervistato Antoine Gerometta, il chirurgo che ha effettuato l’operazione al ginocchio all’ex n.1 del mondo. L’infortunio sofferto nel match contro Francisco Cerundolo l’ha portato alla decisione di intervenire immediatamente, già a Parigi, per provare a risolvere la parziale rottura del menisco nel più breve tempo possibile.

“Possiamo sognare e dire che tutto andrà molto velocemente” afferma Gerometta. “Ma durante i 45 minuti trascorsi con Novak, la sua squadra e Vincent Guillard, medico della Federazione Francese di Tennis, sono stato molto chiaro nel dire che tutto dipenderà dalla reazione del suo ginocchio. Aumentando gradualmente il carico vedremo se rimarrà a posto, senza infiammazioni o dolori. Dovremo vedere come si evolverà giorno per giorno, ma è impossibile prevedere quale sarà lo stato tra una settimana o quindici giorni. Che sarà al 100% entro tre settimane sembra improbabile”. Le tre settimane sono esattamente l’avvio di Wimbledon, torneo nel quale Novak lo scorso anno arrivò in finale, battuto da Carlos Alcaraz al termine di una partita indimenticabile.

“È chiaro che cercherà in tutti i modi di recuperare il più velocemente possibile ma tutto va vigilato e controllato” continua il medico francese. “Vincent Guillard ed io resteremo in contatto con il suo staff. Il feeling con Djokovic, che ho visto molto intelligente e tranquillo, è molto buono e abbiamo avuto un buon colloquio dal momento in cui ho spiegato la natura dell’operazione. Questa volta abbiamo operato rapidamente perché c’era una certa urgenza”.

Non resta che seguire lo sviluppo della situazione di Djokovic, e vedere se davvero nei prossimi giorni il suo ginocchio gli permetterà di riprendere gli allenamenti in vista di Wimbledon. Una sua eventuale partecipazione avrebbe dell’incredibile. Ma del resto, Djokovic è un atleta incredibile…

Marco Mazzoni