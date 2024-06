Bolelli e Vavassori si arrendono in finale al Roland Garros: Arevalo/Pavic trionfano in due set

Sconfitti in finale

Il sogno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori di conquistare il titolo del doppio maschile al Roland Garros 2024 si infrange in finale. La coppia italiana è stata sconfitta dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic con il punteggio di 7-5, 6-3 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco.

Bolelli e Vavassori aspiravano a riportare in Italia un titolo dello Slam parigino che manca dal lontano 1959, ma nonostante le numerose occasioni avute, non sono riusciti a concretizzare le opportunità nei momenti decisivi del match.

Il primo set è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio, con entrambe le coppie che hanno tenuto i propri turni di servizio. La svolta è arrivata nell’undicesimo game, quando Bolelli e Vavassori si sono procurati tre palle break, senza però riuscire a sfruttarle. Nel game successivo, gli azzurri hanno subito la rimonta di Arevalo e Pavic (dal 40 a 0), che hanno chiuso il set sul 7-5

Nonostante la delusione per il primo parziale perso, Bolelli e Vavassori hanno iniziato bene il secondo set, trovando il break nel terzo gioco. Tuttavia, il vantaggio è durato poco, poiché Arevalo e Pavic hanno trovato l’immediato controbreak, complice anche due improvvise sbavature di Bolelli a rete.

Nell’ottavo game, gli azzurri si sono portati sul 40-15, ma sono stati rimontati e sulla palla break Arevalo ha trovato una fantastica risposta vincente. Bolelli e Vavassori hanno avuto a loro volta una chance per il controbreak, annullata dallo smash di Pavic. Sul secondo match point, Vavassori ha sparato fuori il dritto, consegnando set e partita agli avversari.

Una sconfitta amara per la coppia italiana, che ha lottato fino all’ultimo punto ma ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte alla solidità di Arevalo e Pavic, nuovi campioni del Roland Garros nel doppio maschile.

GS Roland Garros Mate Pavic / Marcelo Arevalo [9] Mate Pavic / Marcelo Arevalo [9] 7 6 Andrea Vavassori / Simone Bolelli [11] Andrea Vavassori / Simone Bolelli [11] 5 3 Vincitore: Mate PavicMarcelo Arevalo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico