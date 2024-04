Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati con il dettaglio del Day 1. Oggi parte il tabellone principale femminile. In campo Sara Errani nelle qualificazioni. Zeppieri si arrende a Bagnis nelle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid (LIVE)

Le speranze italiane di avere un settimo rappresentante nel tabellone principale del Masters 1000 di Madrid si sono infrante contro la solidità dell’argentino Facundo Bagnis. Giulio Zeppieri è stato sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni in due set con il punteggio di 6-4 6-4, dopo poco meno di un’ora e mezza di battaglia.

Bagnis, attualmente numero 136 del ranking ATP, ha sfoderato una prestazione impeccabile al servizio, non concedendo nemmeno una palla break all’avversario durante tutto l’incontro. L’argentino ha fatto valere la propria esperienza, conquistando il 78% dei punti con la prima di servizio e il 71% con la seconda. Il bilancio dei vincenti ha visto Bagnis prevalere per 17 a 16, mentre Zeppieri ha commesso 10 errori non forzati contro i soli 4 del suo avversario.

L’inizio del match ha subito messo alla prova i nervi di Zeppieri, che ha dovuto fronteggiare una palla break in apertura. Sebbene sia riuscito ad annullarla, l’azzurro ha dovuto cedere il servizio nel terzo gioco, concedendo altre due opportunità a Bagnis. L’argentino ha saputo gestire con sicurezza i propri turni di battuta, non lasciando spiragli a Zeppieri per rientrare nel set e chiudendo la prima frazione sul 6-4.

Il secondo set è iniziato seguendo l’andamento dei servizi, ma nel quinto gioco Zeppieri ha dovuto nuovamente annullare una palla break. Il momento decisivo è arrivato nel settimo gioco, quando Bagnis è riuscito a strappare il servizio all’azzurro, portandosi in vantaggio per 4-3. Nonostante Zeppieri sia riuscito a cancellare un match point nel nono gioco, l’argentino si è procurato altre due opportunità non consecutive nel game successivo. Alla seconda occasione, Bagnis ha chiuso i conti con un altro 6-4, qualificandosi per il tabellone principale del torneo madrileno.

Con l’eliminazione di Zeppieri, saranno sei gli italiani a rappresentare il tricolore nel main draw del Masters 1000 di Madrid.

ATP Madrid Facundo Bagnis Facundo Bagnis 6 6 Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 4 4 Vincitore: Bagnis

