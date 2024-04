Djokovic vince il premio di sportivo dell’anno ai Laureus Award

Si è svolta a Madrid la cerimonia dei prestigiosi Laureus Award. Il premio di sportivo dell’anno della scorsa stagione è stato vinto da Novak Djokovic, grazie ad un 2023 straordinario nel quale ha vinto 3 titoli del Grande Slam (e sconfitto solo in finale a Wimbledon), oltre alla finale delle ATP Finals a Torino. Un’annata stellare, che l’ha portato a prevalere nel riconoscimento più prestigioso davanti ad altri grandi campioni come il pilota di F1 Max Verstappen, i calciatori Haaland e Messi, l’uomo dei record nel salto con l’asta Armand Duplantis e Noah Lyles, l’atleta più veloce al mondo.

🏆 Novak Djokovic is the 2024 Laureus World Sportsman of the Year. Last year, he won titles at the Australian Open, French Open and US Open to reach a stunning career tally of 24 Grand Slam singles triumphs.

#Laureus24 pic.twitter.com/9JUOnybShC — Laureus (@LaureusSport) April 22, 2024

Per il campione serbo si tratta del quinto Laureus Award dopo quelli del 2012, 2015, 2016 e 2019. Il premio gli è stato consegnato dalla leggenda del football americano Ton Brady, altro sportivo estremamente longevo come Novak.

Carlos Alcaraz ha consegnato il premio di “Breakthrough of the Year” a Jude Bellingham, giovane stella del Real Madrid di calcio, mentre Rafael Nadal, in compagnia della moglie Xisca, ha ricevuto il premio “Laureus Sport for Good Award” per le iniziative della sua fondazione.

Questo il video dell’arrivo di Djokovic al meraviglioso Palacio de Cibeles della capitale spagnola, dove si è tenuta la cerimonia.

Feeling the 🎾💛 at the Laureus World Sports Awards Novak Djokovic ✨#Laureus24 pic.twitter.com/7fAzsBiYV4 — Laureus (@LaureusSport) April 22, 2024

Un altro premio è andato al tennis: Diede de Groot si è aggiudicata il “Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability” per le sue eccezionali vittorie nel tennis in carrozzina. Presente alla serata anche Garbine Muguruza, ex stella del tennis iberico (ha appena comunicato il suo ritiro definitivo dopo un anno sabbatico).

La lista completa dei vincitori:

Laureus World Sportsman of the Year Award: Novak Djokovic

Laureus World Sportswoman of the Year Award: Aitana Bonmatí

Laureus World Team of the Year Award: Nazionale femminile spagnola di calcio

Laureus World Breakthrough of the Year Award: Jude Bellingham

Laureus World Comeback of the Year Award: Simone Biles

Laureus Sport for Good Award: Fundación Rafa Nadal

Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability Award: Diede de Groot

Laureus World Action Sportsperson of the Year Award: Arisa Trew





Mario Cecchi