Nadal sfida Blanch a Madrid: la più grande differenza d’età nella storia dei Masters 1000

Potrebbe essere suo figlio. Questo è il pensiero che attraverserà la mente di molti tifosi quando si renderanno conto che Rafael Nadal ha 21 anni e 117 giorni in più di Darwin Blanch, il suo avversario nel primo turno del Mutua Madrid Open 2024.

Non si era mai vista una differenza d’età così ampia nella storia dei Masters 1000, ovvero dal 1990. Fino ad ora, il record apparteneva alla sfida tra Jimmy Connors e Pete Sampras, separati da 18 anni e 344 giorni quando si affrontarono a Miami nel 1992.

Lo spot di Nadal

(10) de Minaur, Alex vs Bye

(WC) Blanch, Darwin vs (PR) Nadal, Rafael

Cachin, Pedro vs Ofner, Sebastian

Bye vs (20) Tiafoe, Frances





Marco Rossi