Masters 1000 Madrid: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di doman completo. 3 azzurri al via. Fognini dà forfait a tabellone compilato

Masters 1000 Madrid – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Martinez, Pedro vs Albot, Radu

(WC) Pouille, Lucas vs (20) Monteiro, Thiago

(2) Coria, Federico vs Kukushkin, Mikhail

Halys, Quentin vs (15) Garin, Cristian

(3) Bautista Agut, Roberto vs (WC) Omarkhanov, Amir

Schwartzman, Diego vs (16) Ramos-Vinolas, Albert

(4) Nakashima, Brandon vs (WC) Bennani, Reda

Zapata Miralles, Bernabe vs (17) Ugo Carabelli, Camilo

(5) Tirante, Thiago Agustin vs Droguet, Titouan

(WC) Martin Tiffon, Pol vs (22) Klein, Lukas

(6) Lestienne, Constant vs Nava, Emilio

Mochizuki, Shintaro vs (18) Muller, Alexandre

(7) Moutet, Corentin vs Atmane, Terence

(WC) Shelbayh, Abdullah vs (24) Kopriva, Vit

(8) Kokkinakis, Thanasi vs Barrere, Gregoire

Meligeni Alves, Felipe vs (14) Thiem, Dominic

(25) Ajdukovic, Duje vs Herbert, Pierre-Hugues

Alternate vs (19) Gasquet, Richard

(10) Gaston, Hugo vs Medjedovic, Hamad

Vavassori, Andrea vs (21) Comesana, Francisco

(11) Kovacevic, Aleksandar vs Gigante, Matteo

Vacherot, Valentin vs (23) Rodionov, Jurij

(12) Goffin, David vs Bagnis, Facundo

Zeppieri, Giulio vs (13) Marterer, Maximilian

Manolo Santana Stadium – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [12] David Goffin vs Facundo Bagnis

2. [1] Pedro Martinez vs Radu Albot

3. [3] Roberto Bautista Agut vs [WC] Amir Omarkhanov

4. Felipe Meligeni Alves vs [14] Dominic Thiem

5. Alternate vs [19] Richard Gasquet

6. [6] Constant Lestienne vs Emilio Nava

Arantxa Sanchez Stadium – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Irene Burillo Escorihuela vs [14] Zhuoxuan Bai

2. [1] Camila Osorio vs Olga Danilovic

3. [6] Rebeka Masarova vs Sachia Vickery

4. [8] Maria Lourdes Carle vs Taylah Preston

5. [5] Oceane Dodin vs [WC] Leyre Romero Gormaz

6. [WC] Carlota Martinez Cirez vs [23] Anna Bondar

Stadium 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Pol Martin Tiffon vs [22] Lukas Klein

2. [WC] Lucas Pouille vs [20] Thiago Monteiro

3. Diego Schwartzman vs [16] Albert Ramos-Vinolas

4. [8] Thanasi Kokkinakis vs Gregoire Barrere

5. [25] Duje Ajdukovic vs Pierre-Hugues Herbert

6. Andrea Vavassori vs [21] Francisco Comesana

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Emiliana Arango vs [18] Kamilla Rakhimova

2. Nuria Parrizas Diaz vs [24] Jule Niemeier

3. Claire Liu vs [13] Jessica Bouzas Maneiro

4. Astra Sharma vs [21] Katie Volynets

5. [WC] Ariana Geerlings vs [22] Hailey Baptiste

6. [10] Clara Tauson vs Rebecca Sramkova

Court 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Thiago Agustin Tirante vs Titouan Droguet

2. Bernabe Zapata Miralles vs [17] Camilo Ugo Carabelli

3. [11] Aleksandar Kovacevic vs Matteo Gigante

4. [WC] Abdullah Shelbayh vs [24] Vit Kopriva

5. [2] Federico Coria vs Mikhail Kukushkin

6. Shintaro Mochizuki vs [18] Alexandre Muller

Court 6 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [12] Yanina Wickmayer vs Sara Bejlek

2. [WC] Guiomar Maristany Zuleta De Reales vs [15] Varvara Gracheva

3. Leolia Jeanjean vs [16] Daria Saville

4. [11] Harriet Dart vs Aliaksandra Sasnovich

5. Alycia Parks vs [19] Renata Zarazua

6. Julia Riera vs [20] Sara Errani

Court 7 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Giulio Zeppieri vs [13] Maximilian Marterer

2. [4] Brandon Nakashima vs [WC] Reda Bennani

3. Valentin Vacherot vs [23] Jurij Rodionov

4. [7] Corentin Moutet vs Terence Atmane

5. Quentin Halys vs [15] Cristian Garin

6. [10] Hugo Gaston vs Hamad Medjedovic

Court 8 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Greet Minnen vs Darja Semenistaja

2. [2] Nadia Podoroska vs Elizabeth Mandlik

3. [4] Jaqueline Cristian vs McCartney Kessler

4. Fiona Ferro vs [17] Maria Timofeeva

5. [9] Laura Siegemund vs [WC] Tyra Caterina Grant

6. [7] Bernarda Pera vs Laura Pigossi