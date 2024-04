Ruud spezza la maledizione degli ATP 500 e non e trionfa a Barcellona, Tsitsipas ancora a secco. Il norvegese si prende la rivincita sulla sconfitta di Monte-Carlo e conquista il titolo più prestigioso della carriera

Casper Ruud può finalmente tirare un sospiro di sollievo! Ora non ha più bisogno di sentire un’altra persona dirgli che ha solo titoli ATP 250. Dopo averne vinti dieci in tornei di quella categoria, il norvegese ha spezzato la maledizione all’ottava opportunità, conquistando l’ATP 500 di Barcellona e mantenendo ben viva la maledizione di Stefanos Tsitsipas.

Il numero sei del ranking mondiale si è vendicato della sconfitta subita la scorsa settimana nella finale di Monte-Carlo ed è diventato il re del Conde de Godó, con i parziali di 7-5 6-3 che raccontano la storia dell’incontro. Curiosamente, Ruud rompe questa serie in uno dei tornei che il suo idolo Rafael Nadal ha dominato, mentre Tsitsipas rimane con un record di 0-11 nelle finali ATP 500. È stato proprio il greco a iniziare meglio l’incontro, subito con un break, ma a differenza di quanto accaduto a Monte-Carlo, Ruud ha sentito subito la sveglia e ha reagito.

Il norvegese si è stabilizzato e ha approfittato di un disastroso turno di servizio di Tsitsipas per chiudere il primo set, prima di mostrarsi di nuovo molto più intenso, aggressivo e determinato nel secondo parziale piazzando il break decisivo nel quarto gioco e dopo aver avuto due palle per il doppio break sul 4 a 1 ha chiuso la contesa per 6 a 3 e vinto la partita dopo aver tenuto a 0 l’ultimo game di battuta dell’incontro.

Ruud ha conquistato l’11° titolo della carriera, il più prestigioso, dopo aver perso due finali del Roland Garros, una degli US Open, una delle ATP Finals, una del Masters 1000 di Miami e, più recentemente, quella del Masters 1000 di Monte-Carlo.

ATP Barcelona Stefanos Tsitsipas [5] Stefanos Tsitsipas [5] 5 3 Casper Ruud [3] Casper Ruud [3] 7 6 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-5 → 3-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 ace 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 C. Ruud 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 C. Ruud 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico