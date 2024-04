Nadal cede di fronte al ritmo incalzante di De Miñaur al Conde de Godó

Il torneo ATP 500 di Barcellona, noto anche come Conde de Godó, ha visto una delle sue più grandi sorprese nell’edizione 2024. Rafael Nadal, il re indiscusso della terra rossa ma al rientro dopo i tanti problemi fisici, è stato eliminato da Alex De Miñaur con un punteggio di 7-5, 6-1 in un’ora e 51 minuti di gioco.

L’incontro è iniziato con Nadal che mostrava una buona intensità e sensazioni positive, ma la sua energia è calata dopo aver perso il primo set di fronte a un De Miñaur sempre più concentrato e determinato nei momenti chiave.

Il pubblico della Pista Rafa Nadal era come sempre numerosissimo e l’intensità era alta fin dal primo scambio, con l’australiano che ha subito mandato un messaggio chiaro allo spagnolo: non ci sarebbero stati molti punti facili. Nadal ha evitato il doppio break in apertura, ma il suo inizio non è stato dei migliori, anche se in termini di livello non era così lontano da un De Miñaur intelligente e veloce, propenso a utilizzare le palle corte per sorprendere l’avversario.

Seguendo i consigli del suo team, che lo incoraggiava a rimanere sulla linea di fondo per colpire la palla, la fiducia di Nadal è cresciuta. Gli errori si pagavano a caro prezzo in questa partita e se Nadal è stato il primo a pagare dazio, anche De Miñaur ha dovuto fare altrettanto, con il punteggio che si è riequilibrato sul 5 pari.

Dopo un’ora di gioco, il servizio di Nadal ha ceduto di fronte a un De Miñaur sempre più determinato a rompere l’equilibrio del match e ad aggiudicarsi il primo set per 7 a 5, che lo spagnolo ha concluso con poca energia, lontano dalla versione che avevamo visto all’inizio e a metà del parziale.

La tensione è salita ulteriormente con Nadal che aveva bisogno di ritrovare il suo miglior tennis prima che fosse troppo tardi. Nel frattempo, dall’altra parte della rete c’era un De Miñaur sempre più preciso e che non smetteva di metterlo sotto pressione. Al limite, Nadal ha finito per cedere di fronte all’incredibile ritmo imposto dall’australiano, dicendo addio al Conde de Godó 2024 per 6 a 1.

Ora a Nadal non resta che guardare avanti. Meno di 24 ore prima, aveva detto che il semplice fatto di poter partecipare era già motivo di gioia e felicità, oltre a portare sensazioni positive sulla terra battuta. Con un immenso applauso del pubblico, Nadal punta ora al suo prossimo appuntamento in calendario: il Masters 1000 di Madrid, dove è prevista la sua presenza.

ATP Barcelona Alex de Minaur [4] Alex de Minaur [4] 7 6 Rafael Nadal Rafael Nadal 5 1 Vincitore: De Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

🇦🇺 Alex de Minaur vs 🇪🇸 Rafael Nadal

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇦🇺 De Minaur | 🇪🇸 Nadal |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | **281** | 211 |

| Aces | **2** | 0 |

| Double Faults | 3 | **1** |

| First Serve % | 52% (28/54) | **68% (50/73)** |

| 1st Serve Points Won % | **75% (21/28)** | 58% (29/50) |

| 2nd Serve Points Won % | **65% (17/26)** | 35% (8/23) |

| Break Points Saved % | **67% (2/3)** | 44% (4/9) |

| Service Games Played | 9 | **10** |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇦🇺 De Minaur | 🇪🇸 Nadal |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | **213** | 104 |

| 1st Serve Return Points Won %| **42% (21/50)** | 25% (7/28) |

| 2nd Serve Return Points Won %| **65% (15/23)** | 35% (9/26) |

| Break Points Converted % | **56% (5/9)** | 33% (1/3) |

| Return Games Played | **10** | 9 |

**TOTAL STATS**

| Statistica | 🇦🇺 De Minaur | 🇪🇸 Nadal |

|——————————|—————–|—————–|

| Service Points Won % | **70% (38/54)** | 51% (37/73) |

| Return Points Won % | **49% (36/73)** | 30% (16/54) |

| Total Points Won % | **58% (74/127)**| 42% (53/127) |

Le statistiche mostrano una netta superiorità di De Minaur rispetto a Nadal. L’australiano ha servito molto meglio, vincendo una percentuale più alta di punti sia sulla prima (75% vs 58%) che sulla seconda di servizio (65% vs 35%), salvando anche il 67% delle palle break affrontate, contro il 44% di Nadal. In risposta, De Minaur è stato estremamente efficace, vincendo il 49% dei punti totali, in particolare sulla seconda di servizio di Nadal (65%), e convertendo il 56% delle palle break. Nadal, invece, ha faticato sia al servizio che in risposta, vincendo rispettivamente il 51% e il 30% dei punti. Nel complesso, De Minaur si è aggiudicato il 58% dei punti totali contro il 42% di Nadal, dimostrando una netta superiorità in tutti i fondamentali del gioco e mettendo in difficoltà il suo avversario sin dall’inizio del match.





Francesco Paolo Villarico