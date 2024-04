Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Vittorie per Medvedev e Rublev. In campo Jannik Sinner e tre azzurri nel doppio (LIVE)

Andrey Rublev ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale del Mutua Madrid Open 2024 risolvendo con più facilità del previsto il suo incontro contro Tallon Griekspoor, con il risultato di 6-2 6-4. L’olandese non ha avuto alcuna possibilità di fronte alla solidità di Rublev, che attende ora nei quarti di finale il vincitore del match tra Alcaraz e Struff.

Daniil Medvedev continua a dare continuità alle buone sensazioni in questo Mutua Madrid Open, presentandosi già ai quarti di finale dopo aver sconfitto Alexander Bublik per 7-6 (3) 6-4, in una partita in cui il kazako ha offerto una buona prova. Ora attende il vincitore del match serale tra Nadal e Lehecka, con il quarto di finale tra il russo e chi uscirà vincitore dalla sfida tra lo spagnolo e il ceco che si disputerà giovedì prossimo.

ATP Madrid Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 7 6 Alexander Bublik [17] Alexander Bublik [17] 6 4 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 D. Medvedev 0-15 df 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-0 → 4-1 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-0 → 4-0 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Bublik 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6*-1 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 6-5 → 6-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Bublik 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

1. [3] Daniil Medvedev vs [17] Alexander Bublik

2. [1] Iga Swiatek vs [11] Beatriz Haddad Maia (non prima ore: 12:30)



WTA Madrid Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 30 4 1 Beatriz Haddad Maia [11] • Beatriz Haddad Maia [11] 15 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Beatriz Haddad Maia 15-15 15-30 1-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [23] Jan-Lennard Struff vs [2] Carlos Alcaraz (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [18] Madison Keys vs [8] Ons Jabeur (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [PR] Rafael Nadal vs [30] Jiri Lehecka



Il match deve ancora iniziare

Arantxa Sanchez Stadium – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Andrey Rublev vs [24] Tallon Griekspoor



ATP Madrid Andrey Rublev [7] Andrey Rublev [7] 6 6 Tallon Griekspoor [24] Tallon Griekspoor [24] 2 4 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 T. Griekspoor 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Griekspoor 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 A. Rublev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 ace 3-0 → 3-1 A. Rublev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-0 → 3-0 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Rublev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

2. [8] Hubert Hurkacz vs [12] Taylor Fritz



ATP Madrid Hubert Hurkacz [8] Hubert Hurkacz [8] 6 4 Taylor Fritz [12] Taylor Fritz [12] 7 6 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 T. Fritz 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 1-3 → 2-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 0-2 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* ace 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* ace 6-6 → 6-7 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Fritz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 H. Hurkacz 15-0 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 H. Hurkacz 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 T. Fritz 0-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

3. [21] Francisco Cerundolo vs [4] Alexander Zverev



ATP Madrid Francisco Cerundolo [21] Francisco Cerundolo [21] 0 0 Alexander Zverev [4] Alexander Zverev [4] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

4. [1] Jannik Sinner vs [16] Karen Khachanov



Il match deve ancora iniziare

5. Felix Auger-Aliassime vs [5] Casper Ruud



Il match deve ancora iniziare

Stadium 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk vs [OSE] Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova



WTA Madrid Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk [7] Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk [7] 3 6 3 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 6 3 10 Vincitore: Pavlyuchenkova / Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-10 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 0-1 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 8-2 8-3 9-3 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-1 → 4-2 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-5 → 3-5 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [1] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens vs [5] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko



WTA Madrid Su-Wei Hsieh / Elise Mertens [1] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens [1] 1 6 6 0 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko [5] • Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko [5] 2 7 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-1 1-1 2-1 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 0*-3 0-4* 0-5* 0*-6 6-6 → 6-7 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. [9] Sander Gille / Joran Vliegen vs [WC] Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

4. [12] Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Daniil Medvedev / Tommy Paul



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs Sebastian Korda / Jordan Thompson



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Aslan Karatsev / Zhizhen Zhang vs [5] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin



ATP Madrid Aslan Karatsev / Zhizhen Zhang Aslan Karatsev / Zhizhen Zhang 4 7 10 Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin [5] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin [5] 6 5 3 Vincitore: Karatsev / Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-3 A. Karatsev / Zhang 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 4-2 4-3 5-3 6-3 7-3 8-3 9-3 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 A. Karatsev / Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Karatsev / Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 A. Karatsev / Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Karatsev / Zhang 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Karatsev / Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Karatsev / Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Karatsev / Zhang 30-0 40-0 3-5 → 4-5 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Karatsev / Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Karatsev / Zhang 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 A. Karatsev / Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Karatsev / Zhang 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

2. [WC] Nicolas Mahut / Albano Olivetti vs [3] Joe Salisbury / Neal Skupski



ATP Madrid Nicolas Mahut / Albano Olivetti Nicolas Mahut / Albano Olivetti 4 4 Joe Salisbury / Neal Skupski [3] Joe Salisbury / Neal Skupski [3] 6 6 Vincitore: Salisbury / Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Salisbury / Skupski 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Mahut / Olivetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 J. Salisbury / Skupski 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 N. Mahut / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 J. Salisbury / Skupski 15-0 15-15 df 30-15 3-2 → 3-3 N. Mahut / Olivetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 2-2 N. Mahut / Olivetti 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 J. Salisbury / Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 N. Mahut / Olivetti 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 N. Mahut / Olivetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-5 → 4-5 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 N. Mahut / Olivetti 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 3-3 → 3-4 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 N. Mahut / Olivetti 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Salisbury / Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Mahut / Olivetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Salisbury / Skupski 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Mahut / Olivetti 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. Tallon Griekspoor / Wesley Koolhof vs [2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos



ATP Madrid Tallon Griekspoor / Wesley Koolhof • Tallon Griekspoor / Wesley Koolhof 0 1 Marcel Granollers / Horacio Zeballos [2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [2] 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Griekspoor / Koolhof 0-15 1-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Griekspoor / Koolhof 15-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 0-0 → 0-1

4. [7] Hugo Nys / Jan Zielinski vs Taylor Fritz / Ben Shelton



Il match deve ancora iniziare

5. Pedro Cachin / Pavel Kotov vs [15] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Ariel Behar / Adam Pavlasek



ATP Madrid Marcelo Arevalo / Mate Pavic [10] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [10] 6 2 10 Ariel Behar / Adam Pavlasek Ariel Behar / Adam Pavlasek 4 6 12 Vincitore: Behar / Pavlasek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-12 A. Behar / Pavlasek 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 4-4 4-5 5-5 6-5 6-6 7-6 8-6 8-7 8-8 8-9 9-9 10-9 10-10 11-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 A. Behar / Pavlasek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-4 → 1-5 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 40-15 0-4 → 1-4 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 0-3 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Behar / Pavlasek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Behar / Pavlasek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 A. Behar / Pavlasek 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [4] Ivan Dodig / Austin Krajicek vs Benjamin Hassan / Abdullah Shelbayh



ATP Madrid Ivan Dodig / Austin Krajicek [4] Ivan Dodig / Austin Krajicek [4] 2 6 Benjamin Hassan / Abdullah Shelbayh Benjamin Hassan / Abdullah Shelbayh 6 7 Vincitore: Hassan / Shelbayh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 ace 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 B. Hassan / Shelbayh 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 B. Hassan / Shelbayh 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 B. Hassan / Shelbayh 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 B. Hassan / Shelbayh 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 I. Dodig / Krajicek 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 B. Hassan / Shelbayh 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 I. Dodig / Krajicek 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Hassan / Shelbayh 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Hassan / Shelbayh 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 2-4 → 2-5 B. Hassan / Shelbayh 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 1-3 → 2-3 B. Hassan / Shelbayh 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 B. Hassan / Shelbayh 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

3. [WC] Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov vs [8] Marcelo Melo / Rajeev Ram



ATP Madrid Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov • Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov 30 2 Marcelo Melo / Rajeev Ram [8] Marcelo Melo / Rajeev Ram [8] 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 2-3 M. Melo / Ram 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 G. Escobar / Nedovyesov 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Melo / Ram 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Escobar / Nedovyesov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Melo / Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [PR] Alexander Bublik / Denis Shapovalov vs [11] Jamie Murray / Michael Venus



Il match deve ancora iniziare

5. [6] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs [PR] Robin Haase / Fabrice Martin



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Nicolas Barrientos / Andreas Mies vs [13] Andres Molteni / John Peers



ATP Madrid Nicolas Barrientos / Andreas Mies Nicolas Barrientos / Andreas Mies 3 7 5 Andres Molteni / John Peers [13] Andres Molteni / John Peers [13] 6 6 10 Vincitore: Molteni / Peers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 N. Barrientos / Mies 0-1 0-2 0-3 0-4 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 2-9 3-9 4-9 5-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 A. Molteni / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 N. Barrientos / Mies 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Molteni / Peers 0-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 N. Barrientos / Mies 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 A. Molteni / Peers 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 N. Barrientos / Mies 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Molteni / Peers 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Barrientos / Mies 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Molteni / Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 N. Barrientos / Mies 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Molteni / Peers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 N. Barrientos / Mies 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Molteni / Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 N. Barrientos / Mies 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-5 → 3-5 A. Molteni / Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 N. Barrientos / Mies 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 A. Molteni / Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 N. Barrientos / Mies 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Molteni / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Barrientos / Mies 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 A. Molteni / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Alex de Minaur / Alexei Popyrin vs [14] Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer



ATP Madrid Alex de Minaur / Alexei Popyrin • Alex de Minaur / Alexei Popyrin 0 2 Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer [14] Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer [14] 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. de Minaur / Popyrin 2-3 L. Glasspool / Rojer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 A. de Minaur / Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. de Minaur / Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [16] Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Flavio Cobolli / Thiago Monteiro



Il match deve ancora iniziare