Annunciata la colonna sonora ed i brani ad alto ritmo di TopSpin 2K25 (Video)

La colonna sonora di TopSpin 2K25 presenta una lista di tutto rispetto di talenti della musica EDM e pop

18 brani ballabili e la colonna sonora originale composta da BT, pioniere della musica Trance, danno il giusto tono alla convergenza tra sport e cultura del tennis.

L’attenzione alla forma fisica e alla cultura che caratterizzano TopSpin 2K25 richiedono una musica ad alta energia e di tendenza. Oggi 2K ha annunciato la sound track ufficiale del gioco e la musica originale dell’acclamato artista BT.

Con una carriera di oltre 25 anni, BT – noto anche come Brian Transeau – è un produttore musicale, compositore, tecnologo, polistrumentista e autore di canzoni, pluri-nominato ai Grammy Awards. È considerato un pioniere dei generi Trance e IDM, che hanno aperto la strada alla moderna EDM. BT è anche un compositore e cantautore di formazione classica, accreditato come pioniere di una serie di importanti plugin che i produttori di tutto il mondo hanno utilizzato come elementi essenziali.

BT ha scritto, prodotto e remixato artisti come Peter Gabriel, Depeche Mode, NSYNC, Sting, David Bowie, Death Cab for Cutie, The Roots, Madonna, Britney Spears, Tiesto e altri ancora. È anche un affermato compositore cinematografico, noto per le sue colonne sonore in Monster e The Fast and The Furious. Tra gli altri progetti degni di nota, vi è la musica scritta per Tomorrowland a Disneyland Shanghai, oltre a progetti web, musica audiovisiva e arte 3D completamente generativa.

Inoltre, l’Ambasciatore Off-Court e fan dichiarato del tennis e di TopSpin 2K Pete Wentz, meglio conosciuto come bassista e compositore dei Fall Out Boy, band pluripremiata e nominata ai Grammy Award, ha prestato il suo acumen musicale contribuendo alla colonna sonora ufficiale del gioco con una versione della canzone dei Fall Out Boy “Heartbreak Feels so Good”, tratta dall’ultimo album della band “So Much (For) Stardust”, remixata dall’acclamato DJ Dillon Francis. Il remix è stato presentato in anteprima nel trailer ufficiale di TopSpin 2K25.

La colonna sonora di TopSpin 2K25 presenta inoltre una lista di tutto rispetto di talenti della musica EDM e pop, tra cui Armin van Buuren, Swedish House Mafia, Diplo, Calvin Harris, Drake, Halsey, Pharrell, Justin Timberlake, DeadMau5, Kaskade e altri ancora.

La colonna sonora di TopSpin 2K25 contiene 18 brani, tra cui:

“Heartbreak Feels So Good” (Dillon Francis Remix) – Fall Out Boy;

“All Eyes on Me” (Chad Hugo Remix) – Phoenix ft. BENEE & Pusha T;

“Windows” – BT & April Bender;

“One More Time” – Armin van Buuren ft. Maia Wright;

“Stay With Me” – Calvin Harris ft. Justin Timberlake, Halsey & Pharrell;

“Massive” – Drake;

“Atmosphere” – FISHER x Kita Alexander;

“Put Me Together” – Youngr;

“Numb (Elderbrook VIP)” – Elderbrook;

“Moth To A Flame” – Swedish House Mafia & The Weeknd;

“Escape” – Kx5 (DeadMau5 & Kaskade) ft. Hayla;

“This Feeling” – Eden Prince & Alex Mills;

“Echo” – RSCL, Repiet & Julia Kleijn;

“Don’t Forget My Love” – Diplo & Miguel;

“Bloodstream” – Ferry Corsten & Ruben de Ronde;

“On The Beach (Kryder Remix)” – York;

“Feel It (AVIRA Remix)” – Cosmic Gate;

“Lost” – Hans Glader ft. Kaylan Arnold.

La TopSpin 2K25 Deluxe Edition e la Grand Slam® Edition saranno disponibili il 23 aprile 2024 – fino a tre giorni prima* delle edizioni Standard e Cross-Gen! Le edizioni TopSpin 2K25 Standard e Cross-Gen saranno disponibili venerdì 26 aprile 2024.

Pre-ordinando** TopSpin 2K25 Standard Edition o Standard Cross-Gen Edition riceverete Pacchetto Sotto i Riflettori, con i completi alternativi di Serena Williams e Roger Federer, il Wilson Nightfall Bundle e il Night-Time Majors. Il pacchetto Sotto i Riflettori è incluso anche nelle edizioni Deluxe e Grand Slam®.

I giocatori che giocheranno a TopSpin 2K25 tra il 23 e il 25 aprile (23:59 PST) potranno riscattare il bonus “Early Adopters”***, che include 1.000 VC, 5 boost XP del 100% e una speciale borsa per attrezzi Super Tour Red Wilson.

Ulteriori informazioni sui Pass per il Centre Court di TopSpin 2K25 e altro ancora saranno condivise a breve.

Sviluppato da Hangar 13, TopSpin 2K25 è classificato E per tutti dall’ESRB. Per ulteriori informazioni su TopSpin 2K25, visitare https://topspin.2k.com/. Seguite TopSpin 2K su TikTok, Instagram, X, YouTube, e Facebook per le ultime notizie su TopSpin 2K25.

Hangar 13 è uno studio 2K. 2K è un’etichetta editoriale di Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO). Per accedere alle funzioni online, riscattare e utilizzare i contenuti bonus, tra cui MyCAREER, MyPLAYER, 2K Tour e World Tour, sono necessari una connessione a Internet e un account online (età minima variabile).Vedere www.take2games.com/legal e www.take2games.com/privacy per ulteriori dettagli. Per sbloccare alcuni contenuti di gioco potrebbe essere necessario giocare online. Il gioco online su console potrebbe richiedere un abbonamento alla piattaforma a pagamento e la registrazione di un account. Si applicano le condizioni.

Accesso anticipato disponibile solo per le edizioni Deluxe e Grand Slam®. L’Accesso anticipato per le copie fisiche di TopSpin 2K25 Deluxe Edition è disponibile solo presso i rivenditori e negozi in territori selezionati fino a esaurimento scorte. Per maggiori dettagli, consultare il sito TopSpin2K.com.

*Per riscattare i contenuti bonus è necessaria una connessione Internet e un account 2K. Preordini digitali: Il pacchetto TopSpin 2K25 Sotto i Riflettori verrà automaticamente abilitato in gioco al momento del lancio. Preordini fisici: Il preordine garantisce l’accesso al Pacchetto Sotto i Riflettori di TopSpin 2K25 che verrà consegnato tramite un codice nella confezione da riscattare nel gioco. Il pacchetto TopSpin 2K25 Sotto i Riflettori è incluso nelle edizioni Deluxe e Grand Slam®.

***Il bonus per gli “early adopters” può essere riscattato nel gioco solo dalle 00:00:00 AM PST del 23 aprile 2024 alle 11:59:59 PM PST del 25 aprile 2024. Sono necessari un account 2K e una connessione a Internet. Accesso anticipato disponibile solo per le edizioni Deluxe e Grand Slam®. L’Accesso anticipato per le copie fisiche di TopSpin 2K25 Deluxe Edition è disponibile solo presso i rivenditori e i negozi aderenti in territori selezionati fino a esaurimento scorte. Per maggiori dettagli sull’Accesso anticipato e sulle istruzioni per il riscatto, consultare www.topspin.2k.com/2k25/faq/. Si applicano le condizioni.