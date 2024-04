“Alcaraz non è infortunato, non ha buone sensazioni a colpire forte col diritto”

Non inizia bene la stagione sul rosso per Carlos

“È importante sottolinearlo: Carlos Alcaraz NON è infortunato. Lo hanno confermato ieri gli esami medici. Il problema è che non ha un buon feeling quando colpisce forte con il dritto. È importante che ritrovi la fiducia quando deve colpire con il diritto”.

Così scrive su X il giornalista di Murcia German R. Abril, collega di Murcia sempre ben informato in merito alle condizioni del giovane campione e conterraneo. È una nota interessante, dopo la decisione di Carlos di saltare il 500 di Barcellona dopo aver disertato anche il 1000 di Monte Carlo.

Es importante remarcarlo: Carlos Alcaraz NO está lesionado. Así lo confirmaron ayer las pruebas médicas. El problema es que no tiene buenas sensaciones a la hora de golpear fuerte con la derecha. Es importante que se vuelva a sentir con confianza a la hora de golpear el drive. pic.twitter.com/Fjw3Nr2QIw — Germán R. Abril (@gerebit0) April 14, 2024

Lo stop di Alcaraz sarebbe quindi totalmente precauzionale, legato al voler ritrovare un buona condizione tecnica e non relativo a problemi fisici al braccio. Il più giovane n.1 della storia si era presentato a Monte Carlo con una vistosa fasciatura all’avambraccio, non spingendo affatto la palla col diritto negli allenamenti precedenti all’avvio del torneo, fino alla sua decisione di farsi da parte e non partecipare.

Alcaraz sarà presente al torneo di Barcellona nella giornata di oggi e parlerà alla stampa alle ore 17.15, ma come riporta il collega spagnolo Jose Moron non risponderà alle domande dei giornalisti. Una scelta questa che ha provocato non poche perplessità negli appassionati spagnoli leggendo le risposte al post social scritto da Moron.

Mario Cecchi