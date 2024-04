Challenger Split, Madrid, Morelos, Busan e Sarasota: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

CHALLENGER Split 🇭🇷 (Croazia) – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Jozef Kovalikvs Benjamin Bonzi

2. [1] Zsombor Piros vs [WC] Matej Dodig



Il match deve ancora iniziare

3. Filip Bergevi / Mick Veldheer vs [3] Jonathan Eysseric / Bart Stevens



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Stefano Napolitanovs [8] Mikhail Kukushkin

2. [6] Jurij Rodionov vs Leandro Riedi



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Harri Heliovaara / Henry Patten vs Guido Andreozzi / Miguel Angel Reyes-Varela



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Morelos 🇲🇽 (Messico) – Semifinali – cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Arjun Kadhe/ Jeevan Nedunchezhiyanvs [2] Piotr Matuszewski/ Matthew Christopher Romios

2. [6] Maxime Cressy vs [Q] Nicolas Mejia



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Adam Walton vs [5] Giovanni Mpetshi Perricard



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Busan 🇰🇷 (Sud Corea) – Semifinali, cemento

ATP Busan Yun seong Chung / Yu Hsiou Hsu Yun seong Chung / Yu Hsiou Hsu 4 6 10 Toshihide Matsui / Kaito Uesugi [2] Toshihide Matsui / Kaito Uesugi [2] 6 4 4 Vincitore: Chung / Hsu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 Y. seong Chung / Hsiou Hsu 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 4-2 5-2 ace 6-2 6-3 7-3 8-3 8-4 9-4 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. seong Chung / Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Y. seong Chung / Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Matsui / Uesugi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 3-3 → 4-3 Y. seong Chung / Hsiou Hsu 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Y. seong Chung / Hsiou Hsu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Matsui / Uesugi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Y. seong Chung / Hsiou Hsu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. seong Chung / Hsiou Hsu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 T. Matsui / Uesugi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Y. seong Chung / Hsiou Hsu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Y. seong Chung / Hsiou Hsu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Y. seong Chung / Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Y. seong Chung / Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

1. Yun seong Chung/ Yu Hsiou Hsuvs [2] Toshihide Matsui/ Kaito Uesugi

2. [1] James Duckworth vs Yasutaka Uchiyama



ATP Busan James Duckworth [1] James Duckworth [1] 3 6 6 Yasutaka Uchiyama Yasutaka Uchiyama 6 4 7 Vincitore: Uchiyama Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 4-6* df 4*-6 6-6 → 6-7 J. Duckworth 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Y. Uchiyama 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 J. Duckworth 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df df 3-4 → 3-5 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Y. Uchiyama 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Duckworth 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Duckworth 15-0 15-15 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 Y. Uchiyama 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Y. Uchiyama 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-2 → 2-2 Y. Uchiyama 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Y. Uchiyama 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 Y. Uchiyama 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Duckworth 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Y. Uchiyama 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Y. Uchiyama 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Duckworth 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [WC] Soonwoo Kwon vs Seongchan Hong



ATP Busan Soonwoo Kwon Soonwoo Kwon 0 0 Seongchan Hong Seongchan Hong 0 0 Vincitore: Hong per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

CHALLENGER Sarasota 🇺🇸 (USA) – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [Alt] Tennys Sandgrenvs [4] Zizou Bergs

2. [3] Thanasi Kokkinakis vs Marc Polmans



Il match deve ancora iniziare

3. Evan King / Mitchell Krueger vs Tristan Boyer / Oliver Crawford



Il match deve ancora iniziare

4. Evan King / Mitchell Krueger OR Tristan Boyer / Oliver Crawford vs Ethan Quinn / Tennys Sandgren OR Thomas Fancutt / Hunter Reese



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Ethan Quinn / Tennys Sandgren vs Thomas Fancutt / Hunter Reese



Il match deve ancora iniziare