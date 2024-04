ATP 250 Monaco di Baviera: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Cinque azzurri al via

ATP 250 Monaco di Baviera – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Pellegrino, Andrea vs Geerts, Michael

(WC) Kelm, Yannik vs (5) Passaro, Francesco

(2) Molleker, Rudolf vs Squire, Henri

Weis, Alexander vs (6) Gakhov, Ivan

(3) Choinski, Jan vs (WC) Haupt, Henri

Giannessi, Alessandro vs (7) Huesler, Marc-Andrea

(4) Fatic, Nerman vs Lavagno, Edoardo

(Alt) Masur, Daniel vs (8) Moro Canas, Alejandro

1. [Alt] Daniel Masurvs [8] Alejandro Moro Canas2. [3] Jan Choinskivs [WC] Henri Haupt3. [2] Rudolf Mollekervs Henri Squire(non prima ore: 14:00)

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Yannik Kelm vs [5] Francesco Passaro

2. Alessandro Giannessi vs [7] Marc-Andrea Huesler (non prima ore: 14:00)

3. Alexander Weis vs [6] Ivan Gakhov

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Nerman Fatic vs Edoardo Lavagno

2. [1] Andrea Pellegrino vs Michael Geerts (non prima ore: 13:00)