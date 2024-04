La conferenza stampa di Jannik Sinner dopo l’accesso ai quarti di finale del torneo di Monte Carlo (Video)

D. Jannik, ieri hai detto che devi ancora migliorare il tuo gioco sulla terra battuta. Oggi sembrava piuttosto buono. Come ti senti?

JANNIK SINNER: Sì, sicuramente era anche un avversario completamente diverso, quindi le sensazioni in campo erano anche un po’ diverse. Non c’era molto ritmo, ma mi aspettavo un po’ questo tipo di partita.

Abbiamo giocato a Indian Wells. Ora ci conosciamo un po’ meglio. Sapevo più o meno cosa aspettarmi, quindi ero più pronto.

Ma è davvero pericoloso lui. Bisogna stare attenti, soprattutto all’inizio dei set. Ma in generale la considero una vittoria davvero buona. Vediamo cosa arriverà domani.

Puoi dire una parola sul tuo prossimo avversario nel caso in cui sia Grigor o Holger?

JANNIK SINNER: Sì, in ogni caso, sarà una partita dura. Molto più fisica. Se è Grigor o Holger, non importa. Si tratta più del fatto che sarà una partita davvero dura. So nella mia mente che dovrò alzare il mio livello, quindi dovrò essere un po’ più aggressivo.

Ma vediamo. Dipende da chi gioco e in questo caso cambierà un po’ il modo tattico. Sono molto entusiasta per domani. L’atmosfera come quella di oggi è bella da vivere e tutti speriamo in una bella partita.

D. Credo di non sbagliare a giudicarti come un personaggio molto studioso. Hai mai analizzato le biografie o certi aspetti delle carriere dei famosi predecessori del tennis, famosi giocatori, risalenti agli anni ’70 o ’80, cercando di plasmare il tuo carattere tennistico, la tua identità tennistica?

JANNIK SINNER: No, non ho capito (sorridendo). No, quindi se ho studiato…

D. Se hai analizzato le biografie di famosi giocatori del passato per…

JANNIK SINNER: Guarda, sono molto onesto, perché fino al momento in cui ho scelto il tennis, prima non seguivo il tennis (sorridendo). Quindi lo guardavo solo un po’.

La prima partita che ho visto dal vivo è stata il challenger a Ortisei guardando Seppi. Questa è stata la prima partita che abbia mai visto.

Ma dal momento in cui ho iniziato a cercare di diventare un giocatore di tennis professionista, quando avevo circa 14 anni, ho iniziato a guardare sempre più tennis. Ma giocatori in attività. Non molto del passato.

Ovviamente conosco la maggior parte dei migliori giocatori, quello che hanno fatto o meno, ma finisce lì. Non so esattamente cosa sia successo, ma, sai, ovviamente da Rafa, Roger, Novak, Andy. Mi mancano un paio di giocatori che purtroppo si sono già ritirati, come Tsonga, e poi alcuni altri giocatori con cui Roger mi manca non aver giocato.

D. Potresti affrontare Rune. L’anno scorso è stato un po’ elettrizzante l’incontro. Hai imparato da quella partita? È stata un’esperienza che ti ha insegnato qualcosa?

JANNIK SINNER: Sì, penso di aver imparato, ma lo vedremo domani se giocherò contro Holger, no? Penso di aver imparato un po’ da quel punto di vista. Da ogni sconfitta cerco di imparare almeno un paio di cose.

Quindi vediamo. Se vince oggi, sarà una partita molto interessante domani. Se è Grigor, sarà comunque una partita interessante.

Cercherò solo di rimanere concentrato sul mio lato di gioco e poi vediamo cosa arriverà.





Francesco Paolo Villarico