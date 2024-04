Laver Cup: De Minaur, Fritz e Paul saranno nel team world 2024

L’edizione 2024 della Laver Cup, in scena a Berlino dal 20 al 22 settembre, inizia a delinearsi. I primi alfieri del team world sono stati annunciati stamani dai canali di comunicazione della ricca esibizione: sono Alex De Minaur, Taylor Fritz e Tommy Paul. I tre giocatori saranno a disposizione del capitano dei “rossi”, John McEnroe. I tre tennisti fecero parte della squadra di Londra 2022, edizione passata alla storia per la prima vittoria del team “mondo” e soprattutto per il ritiro di Roger Federer.

Alex de Minaur, Taylor Fritz, and Tommy Paul will represent Team World for Laver Cup Berlin 2024.

Full Tournament Packages—the same seat for all 5 sessions—are on sale now.

New Multi-Session Packages—the same seat for select sessions—go on sale April 17 at 10AM CET.… pic.twitter.com/pAWUD8qQyC

— Laver Cup (@LaverCup) April 11, 2024