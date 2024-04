Novak Djokovic avanza agli ottavi a Montecarlo con una vittoria convincente (Video sintesi della partita)

Nel prestigioso torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, Novak Djokovic ha iniziato la sua campagna sulla terra rossa con un’affermazione netta contro Roman Safiullin. Il serbo, sebbene abbia mostrato un certo disappunto per non aver sfruttato al massimo tutte le sue opportunità, non ha incontrato difficoltà nel dominare il match, imponendosi con un punteggio di 6-1, 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Questa vittoria gli ha aperto la strada agli ottavi di finale del torneo monegasco.

Le statistiche mostrano una netta superiorità di Djokovic rispetto a Safiullin. Il serbo ha servito in maniera eccellente, vincendo il 77% dei punti sulla prima di servizio e il 92% sulla seconda, commettendo zero doppi falli. In risposta, Djokovic è stato molto aggressivo ed efficace, vincendo il 56% dei punti totali, in particolare sulla seconda di servizio di Safiullin (69%), e convertendo il 26% delle palle break. Safiullin, invece, ha faticato sia al servizio che in risposta, vincendo rispettivamente il 44% e il 18% dei punti, nonostante abbia salvato il 74% delle palle break. Djokovic ha anche commesso meno errori non forzati (5 vs 20) e ha vinto più punti a rete (86% vs 53%). Nel complesso, Djokovic si è aggiudicato il 65% dei punti totali contro il 35% di Safiullin, dimostrando una netta superiorità in tutti i fondamentali del gioco.

La partita si è svolta sotto un cielo ancora carico di nuvole dopo una mattinata piovosa, nella Court Rainier III, segnando il primo confronto sulla terra battuta tra Djokovic e Safiullin. Fin dall’inizio, Djokovic ha preso il controllo, riscaldandosi rapidamente e mostrando la sua superiorità su un Safiullin che sembrava incapace di reggere il ritmo. Novak ha dimostrato la sua abilità in vari aspetti del gioco, dalle solide giocate di fondo fino alle efficaci avanzate a rete, dai tagli di rovescio ai potenti colpi di dritto, affermando la sua posizione come il favorito indiscusso.

Safiullin è riuscito a conquistare solo un gioco nel primo set, di fronte a un Djokovic semplicemente inarrestabile. Il numero uno del mondo ha mostrato concentrazione per tutto l’incontro, con George Russell tra gli spettatori. Djokovic, con un’energia degna di un pilota di Formula 1, ha dominato la partita senza difficoltà.

Il russo, 41° nel ranking mondiale, ha cercato di creare opportunità e resistere, ma Djokovic ha controllato il gioco a suo favore in ogni momento. Nonostante gli sforzi di Safiullin per opporsi, utilizzando tutte le sue armi, queste non sono state sufficienti per superare un Djokovic impeccabile.

Impeccabile anche al servizio, Novak ha voluto dominare ancora di più dal fondo, e ha chiuso il match con autorità, segnando la sua prima vittoria dell’anno sulla terra rossa. Ora, il suo sguardo è rivolto alla prossima sfida, che emergerà dal confronto tra Arthur Fils e Lorenzo Musetti. Con questa vittoria, Djokovic conferma il suo status di favorito e manda un segnale forte ai suoi avversari nel circuito.

ATP Monte-Carlo Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 6 6 Roman Safiullin Roman Safiullin 1 2 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-1 → 3-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

🇷🇸 Novak Djokovic vs 🇷🇺 Roman Safiullin

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇷🇸 Djokovic | 🇷🇺 Safiullin |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | **334** | 173 |

| Aces | 1 | 1 |

| Double Faults | **0** | 2 |

| First Serve % | **65% (22/34)** | 43% (26/61) |

| 1st Serve Points Won % | **77% (17/22)** | 62% (16/26) |

| 2nd Serve Points Won % | **92% (11/12)** | 31% (11/35) |

| Break Points Saved % | 0% (0/0) | **74% (14/19)** |

| Service Games Played | 7 | **8** |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇷🇸 Djokovic | 🇷🇺 Safiullin |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | **196** | 31 |

| 1st Serve Return Points Won %| **38% (10/26)** | 23% (5/22) |

| 2nd Serve Return Points Won %| **69% (24/35)** | 8% (1/12) |

| Break Points Converted % | **26% (5/19)** | 0% (0/0) |

| Return Games Played | **8** | 7 |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇷🇸 Djokovic | 🇷🇺 Safiullin |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | **86% (6/7)** | 53% (8/15) |

| Winners | **14** | 12 |

| Unforced Errors | **5** | 20 |

| Service Points Won % | **82% (28/34)** | 44% (27/61) |

| Return Points Won % | **56% (34/61)** | 18% (6/34) |

| Total Points Won % | **65% (62/95)** | 35% (33/95) |

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇷🇸 Djokovic | 🇷🇺 Safiullin |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | 209km/h (129mph)| **218km/h (135mph)** |

| 1st Serve Average Speed | **195km/h (121mph)** | 190km/h (118mph) |

| 2nd Serve Average Speed | 163km/h (101mph)| **168km/h (104mph)** |





Francesco Paolo Villarico