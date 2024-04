Novak Djokovic: ‘Non miro al numero 1, grande interesse per Wimbledon e Olimpiadi”

Novak Djokovic ha affermato in varie occasioni di non essere più troppo interessato a rimanere il numero 1 della classifica ATP e che le sue decisioni in termini di calendario non saranno condizionate da questo. Lo ha ribadito in modo evidente in alcune dichiarazioni a Sky Sports, dove parla di Jannik Sinner. “È solo questione di tempo che diventi il numero 1 del mondo. Quest’anno il ranking non è il mio obiettivo. La mia priorità è dare il meglio di me stesso tra Roland Garros e gli US Open, con un grande interesse per Wimbledon e i Giochi Olimpici.”





Marco Rossi