Masters 1000 Roma: Angelo Binaghi “Wild card a Berrettini e Fognini per il main draw”

Il torneo Masters 1000 di Roma 2024 ha già iniziato a distribuire gli inviti per il tabellone principale e i primi due sono stati assegnati a illustri tennisti italiani che, attualmente, non possiedono il ranking necessario per accedere direttamente. Fabio Fognini e Matteo Berrettini saranno, ancora una volta, tra i protagonisti al Foro Itálico con una wild card.

Lo ha detto stamane Angelo Binaghi, Presidente FITP intervendo ad un programma su Rai 1 ‘Storie Italiane’. Ricordiamo che al momento Matteo Berrettini è fuori dal main draw di otto posizioni con qualche possibilità di entrare in tabellone senza aver bisogno della wild card.





Marco Rossi