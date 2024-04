Arthur Fils parla del prossimo match contro Lorenzo Musetti: “Mi aspetto una grande partita. Ha giocato bene contro Djokovic l’anno scorso qui. Tra italiani e francesi, è bello giocare, e queste sono le partite per cui ci alleniamo”

Come ti sei adattato così rapidamente alle condizioni e a un nuovo giocatore per di più?

ARTHUR FILS: Beh, è stato totalmente diverso. Avrei dovuto giocare contro un mancino che gioca piatto, e alla fine ho avuto un giocatore che faceva l’opposto.

L’ho saputo un’ora e mezza prima del match. Ho avuto il tempo di parlare con i miei allenatori. Lo conosco, ma non avevo mai giocato contro di lui prima. Loro lo conoscevano, quindi abbiamo cambiato un po’ tattica. Ma in ogni caso, dovevo dominare.

Quindi sei soddisfatto di questo match? Molto rapidamente sei riuscito a vincere la partita

ARTHUR FILS: Non è stato facile. È un professionista. Ha battuto un top 10 l’anno scorso. È già arrivato ai quarti, e oggi è andata a mio favore perché sono riuscito a farlo correre molto e a lui non piace.

Non appena lui detta il gioco, è diverso. Colpisce forte e fa le smorzate. Ma non appena sono riuscito a rispondere profondo e servire bene, la partita è cambiata.

Il livello salirà di un gradino nel prossimo turno. Cosa ti aspetti?

ARTHUR FILS: Mi aspetto una grande partita. Ha giocato bene contro Djokovic l’anno scorso qui. Tra italiani e francesi, è bello giocare, e queste sono le partite per cui ci alleniamo.

Eri entusiasta di venire a giocare qui? Ti piace questo torneo?

ARTHUR FILS: Ho guardato molto questo torneo in TV. Ho visto molti campioni. Sono felice di giocare qui per la prima volta.

Beh, è bello giocare il torneo, ma è anche bello vincere le partite, e spero di continuare a venire qui nei prossimi anni, e sono sicuro che diventerà un torneo importante nella mia stagione.

Ti sono successe molte cose quest’anno. Questo rende le cose più complicate per te?

ARTHUR FILS: No, mi piace. Sono in grado di visitare nuovi paesi. Viaggio molto. È fantastico.

Ho avute buone esperienze; altre, non così buone. Ma sono giovane e sto ancora imparando molto nel tour. Cerco di vedere dove sono bravo e dove non lo sono.

Quindi sei andato in Sud America per giocare sulla terra rossa? Avendolo fatto, senti una differenza giocando qui? La terra è diversa?

ARTHUR FILS: Totalmente diversa qui. Non ha nulla a che vedere con il Sud America. Le condizioni con l’umidità sono molto diverse, e la terra è molto più pesante.

Qui i campi sono più veloci. In Sud America, dovevi colpire dieci volte prima di poter vincere un punto, ma mi ha aiutato ad allenarmi molto sulla terra battuta. Ora mi sento molto a mio agio a muovermi sul campo.

Alcuni giocatori qui non hanno giocato sulla terra per un anno, mentre io due mesi fa ero già sulla terra, quindi mi sento a mio agio su quella superficie. È stata una buona esperienza in Sud America. Non ho vinto partite, ma mi sono allenato molto. Ora mi sento bene.

Quindi è stato un bene fare questo tour in Sud America?

ARTHUR FILS: Beh, mi ha aiutato a passare molto tempo sui campi e ad allenarmi anche se non ho vinto partite.

Le prime due settimane ero un po’ malato ed è stato un po’ difficile, ma a partire da Rio e Santiago e dopo, è andata molto meglio e abbiamo lavorato bene. Sento che mi ha aiutato. Ora mi sento molto a mio agio a correre e a leggere il gioco sulla terra battuta.





Marco Rossi