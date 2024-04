ATP 250 Marrakech, Estoril, Houston e WTA 500 Charleston e WTA 250 Bogotà e WTA 125 La Bisbal D’Emporda : I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

ATP 250 Marrakech (🇲🇦 Marocco) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Gregoire Barrerevs [6] Nicolas Moreno De Alboran

2. Luca Van Assche vs Jaume Munar (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Pavel Kotov vs [WC] Elliot Benchetrit



Il match deve ancora iniziare

4. [7] Mariano Navone vs [WC] Aziz Dougaz



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [1] Fabio Fognini vs [Alt] Lucas Miedler



Il match deve ancora iniziare

2. [2] David Goffin vs [5] Benjamin Hassan



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [4] Matteo Gigante vs [8] Rudolf Molleker



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Estoril (🇵🇹 Portogallo) – 1° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Roberto Bautista Agutvs [6] Miomir Kecmanovic

2. Maximilian Marterer vs Dominic Thiem



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Lucas Pouille vs Nuno Borges



Il match deve ancora iniziare

4. Jurij Rodionov vs Cristian Garin



Il match deve ancora iniziare

Court Cascais – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Sander Gille / Joran Vliegen vs Nikola Cacic / Denys Molchanov



Il match deve ancora iniziare

2. Sander Arends / Matwe Middelkoop vs Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Houston (🇺🇸 USA) – 1° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Duje Ajdukovicvs Brandon Nakashima

2. [Q] Patrick Kypson vs Zizou Bergs



Il match deve ancora iniziare

3. Rinky Hijikata vs [5] Christopher Eubanks (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Alexander Ritschard vs J.J. Wolf



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [WC] Michael Mmoh / Frances Tiafoe vs Anirudh Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Max Purcell / Jordan Thompson vs Evan King / John-Patrick Smith



Il match deve ancora iniziare

3. William Blumberg / John Peers vs Piotr Matuszewski / Matthew Christopher Romios (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Valentina Mediorreal Ariasvs (8) Kamilla Rakhimova

Jule Niemeier vs Nuria Brancaccio



Il match deve ancora iniziare

Mariana Isabel Higuita Barraza / Valentina Mediorreal Arias vs Emiliana Arango / Maria Paulina Perez Garcia Non prima 21:30



Il match deve ancora iniziare

(4) Cristina Bucsa vs Xiaodi You Non prima 00:30



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Renata Zarazuavs Mariana Isabel Higuita Barraza

Katarina Zavatska vs Irina Bara Non prima 18:30



Il match deve ancora iniziare

Hailey Baptiste / Whitney Osuigwe vs Dalila Jakupovic / Sabrina Santamaria Non prima 19:30



Il match deve ancora iniziare

(1) Marie Bouzkova / (1) Sara Sorribes Tormo vs Naiktha Bains / Fanny Stollar



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Magda Linettevs Petra Martic

Caroline Wozniacki vs McCartney Kessler



Il match deve ancora iniziare

Alizé Cornet vs Amanda Anisimova



Il match deve ancora iniziare

Claire Liu vs Shelby Rogers Non prima 23:00



Il match deve ancora iniziare

Varvara Gracheva vs Clervie Ngounoue



Il match deve ancora iniziare

Althea Gibson – ore 16:00

(3) Miyu Kato / (3) Aldila Sutjiadi vs Madison Keys / Taylor Townsend Inizio 16:00



Il match deve ancora iniziare

Tamara Korpatsch vs Daria Saville Non prima 17:30



Il match deve ancora iniziare

Arantxa Rus vs Katie Volynets



Il match deve ancora iniziare

Ashlyn Krueger / Sloane Stephens vs Ulrikke Eikeri / Fang-Hsien Wu



Il match deve ancora iniziare

Olivia Nicholls / Heather Watson vs (4) Anna Danilina / (4) Giuliana Olmos



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Mayar Sherifvs Viktoriya Tomova

Sachia Vickery vs Jaqueline Cristian



Il match deve ancora iniziare

Sophie Chang / Yifan Xu vs Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok



Il match deve ancora iniziare

WTA 125 La Bisbal D’Emporda (🇪🇸 Spagna) – 1° Turno, terra battuta

WTA La Bisbal D'Empordá 125 Eva Lys Eva Lys A 5 Oceane Dodin [2] • Oceane Dodin [2] 40 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Oceane Dodin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 Eva Lys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Oceane Dodin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Eva Lys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Oceane Dodin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Eva Lys 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Oceane Dodin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Eva Lys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Oceane Dodin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Eva Lys 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Eva Lysvs (2) Oceane Dodin

Chloe Paquet vs Victoria Jimenez Kasintseva



Il match deve ancora iniziare

Fiona Ferro vs (5) Rebeka Masarova Non prima 14:00



Il match deve ancora iniziare

Oksana Selekhmeteva vs Leyre Romero Gormaz



Il match deve ancora iniziare

WTA La Bisbal D'Empordá 125 Rebecca Sramkova Rebecca Sramkova 0 0 Leolia Jeanjean Leolia Jeanjean 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Rebecca Sramkovavs Leolia Jeanjean

(6) Maria Lourdes Carle vs Sara Bejlek



Il match deve ancora iniziare

Katarzyna Kawa vs (3) Zhuoxuan Bai Non prima 15:00



Il match deve ancora iniziare