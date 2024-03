Le Strategie di Cahill per la Finale di Miami: Sinner contro un Dimitrov in forma. Il bulgaro “In questo momento lui è senza dubbio il miglior tennista al mondo” (Video allenamento di Sinner)

Mentre si avvicina la finale del Masters 1000 di Miami, prevista per le 21:00 ora italiana, Darren Cahill, allenatore di Jannik Sinner, ha condiviso la sua analisi sulla sfida tra il suo allievo e il bulgaro Grigor Dimitrov. Nonostante la classifica possa suggerire un altro scenario, Sinner si troverà di fronte un avversario in una condizione straordinaria e carico di fiducia.

Dimitrov, descritto da Cahill come un giocatore di stampo tradizionale ma con l’efficacia necessaria per imporsi nel tennis moderno, ha dimostrato nelle recenti apparizioni una forma invidiabile. “Ha un tennis old style, si trova a suo agio a rete e possiede uno slice molto efficace,” ha detto Cahill durante un’intervista con Sky Sport, evidenziando i miglioramenti del bulgaro, “La sua prima di servizio è migliorata, la seconda è più affidabile, il dritto è più potente e anche il rovescio ha visto una grande crescita.”

Il coach australiano ha poi sottolineato l’importanza della fiducia per un atleta: “In questo momento, Dimitrov ha molta fiducia. È sempre stato un giocatore che mi è piaciuto, e ancor di più come persona. È fantastico vederlo giocare così bene, ma speriamo che non continui così in finale contro Jannik.”





Per affrontare la sfida contro Dimitrov, Cahill ha un consiglio strategico per Sinner: “Jannik dovrà essere come l’acqua. Deve mostrare versatilità, muoversi fluidamente e trovare varchi nel gioco del bulgaro.” Questa metafora riflette la necessità per Sinner di adattarsi e sfruttare ogni opportunità per prendere il sopravvento nella partita.

La finale a Miami si preannuncia come un testa a testa emozionante tra il giovane talento altoatesino e l’esperto giocatore bulgaro. Con le indicazioni di Cahill, Sinner cercherà di trionfare sfruttando ogni sua risorsa tecnica e tattica per superare la prova di forza e fiducia rappresentata da Dimitrov.

Ha parlato anche Grigor Dimitrov: Sinner è un ragazzo fantastico. In questo momento lui è senza dubbio il miglior tennista al mondo. I numeri lo confermano: nel 2024 ha perso soltanto un match. Penso sia chiaro, lui è un tennista eccezionale e lo apprezzo soprattutto come persona.

Penso che sarà una grande Finale, attesa da entrambi. Sono pronto: queste sono le partite che voglio giocare. Sarà una grande sfida per me: sono molto carico per questo match“.





