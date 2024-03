WTA 250 Bogotà: Il Tabellone Principale. Due azzurre al via

WTA 250 Bogotà – Tabellone Principale – terra

(1) Marie Bouzkova vs Rebecca Marino

Tamara Zidansek vs Hailey Baptiste

(WC) Yuliana Monroy vs Francesca Jones

Qualifier vs (7) Laura Siegemund

(4) Cristina Bucsa vs Qualifier

Jule Niemeier vs Qualifier

Renata Zarazua vs (WC) Mariana Isabel Higuita Barraza

(WC) Valentina Mediorreal Arias vs (8) Kamilla Rakhimova

(5) Nadia Podoroska vs Laura Pigossi

Qualifier vs Irina Bara

Yuliia Starodubtseva vs Sara Errani

Maria Timofeeva vs (3) Sara Sorribes Tormo

(6) Camila Osorio vs Qualifier

Lucrezia Stefanini vs Qualifier

Emiliana Arango vs Julia Riera

Anna Bondar vs (2) Tatjana Maria