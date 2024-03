Masters e WTA 1000 Miami: Il programma di Giovedì 28 Marzo 2024

Stadium – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [4] Alexander Zverev vs Fabian Marozsan

2. [4] Elena Rybakina vs [27] Victoria Azarenka (non prima ore: 20:00)

3. [1] Carlos Alcaraz vs [11] Grigor Dimitrov (non prima ore: 00:00)

4. E. Alexandrova or J. Pegula vs Danielle Collins (non prima ore: 01:30)

Grandstand – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos

2. [7] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Marcelo Melo / Edouard Roger-Vasselin OR [2] Ivan Dodig / Austin Krajicek