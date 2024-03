Subito due sorprese al Città di Firenze Under 18

Prima giornata di gare per i tabelloni principali della 47ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 “Città di Firenze”. Si è giocato sotto i palloni del Ct Firenze, del Ct Le Signe e del Tennis Isolotto per la maggior parte della giornata d’esordio del torneo ma in serata i giocatori e le giocatrici che rappresentano le 30 nazioni in gara nella manifestazione hanno potuto sfidarsi sui campi delle Cascine con i primi turni del torneo di doppio.

A livello maschile subito sorprese con la sconfitta di due giocatori spagnoli dei quattro presenti tra i favoriti. Il numero due Izan Almazan Valiente (TDS n.2), è stata superato dal finlandese Oskari Paldanius per 62 75 mentre l’azzurro Gabriele Crivellaro che aveva ricevuto una wild card ha superato Bernardo Munik Mesa (8) grazie a due tie break: 76 76 il risultato finale per l’emiliano. Agli ottavi affronterà l’austriaco Nico Hipfl che ha avuto la meglio sul rumeno Batin per 61 63. Mentre il finlandese sulla sua strada troverà l’americano Carel Aubriel Ngounoue che ha sconfitto al terzo set 63 46 62 l’italiano che gioca in Toscana Matteo Sciahbasi. Bene il quarto favorito l’azzurro Daniele Rapagnetta che all’esordio supera 62 60 l’ungherese Adam Jilly e adesso se la vedrà con lo spagnolo Rafael Segado Esteve bravo ad avere la meglio sul tedesco Petkovic 63 26 62. Il primo favorito del torneo è Andrea De Marchi mentre il terzo incomodo è l’atleta della Repubblica Ceca Jan Klimas (63 Itf).

A livello femminile è l’Europa a farla da padrona. Si dimostra una delle pretendenti al titolo la tedesca Julia Stusek (2) che elimina l’azzurra Fabiola marino in tabellone grazie a una wild card per 61 63. Nel prossimo turno incontrerà la spagnola Meritxell Teixido Garcia che ha sconfitta una delle sette giocatrici della repubblica Ceca Amy Sucha per 61 63. Da seguire con interesse le tre giocatrici tra le teste di serie della Repubblica Ceca: Lucie Urbanova (numero uno), Julie Pastikova (3) ed Eliaska Tichackova come quarta testa di serie. Nella seconda giornata scenderà in campo anche l’azzurra Gaia Maduzzi quinta favorita del seeding rosa.

Nel torneo di doppio maschile i primi favoriti sono la coppia spagnola Izan Almazan Valiente e Roger Pascual Ferra mentre le seconde teste di serie sono il duo italiano composto da Vito Antonio Darderi insieme ad Andrea De Marchi.

Nel femminile è la coppia Ceca- tedesca la favorita e vede insieme Lucie Urbanova e Julia Stusek. Mentre le seconde teste di serie sono le due giocatrici della Repubblica Ceca Julie Pastikova e Magdalena Smekalova.