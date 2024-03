Roger Federer è a Roma: “Finalmente, ho vinto a Roma”

E non furono molti i tornei che resisterono al grande Roger Federer, ma il Masters 1000 di Roma rimarrà sempre come uno dei suoi conti in sospeso. Finalista in quattro occasioni, lo svizzero perse nelle finali del 2003 (contro Mantilla), 2006 (Nadal), 2013 (Nadal) e 2015 (Djokovic), ma ciò non impedisce che Roma continui ad essere una delle sue città preferite.

Per questo motivo cerca sempre di tornare, come ha dimostrato in questi giorni sul suo account Instagram, postando alcune foto da turista accompagnate da un commento carico di buon umore: “Finalmente, ho vinto a Roma”.

