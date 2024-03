Masters e WTA 1000 Miami: I risultati con il dettaglio del Day 7. Nessun problema per Carlos Alcaraz. Fuori la n.1 del mondo Iga Swiatek (Video)

Iga Swiatek, numero uno al mondo e campionessa dell’Open di Miami nel 2022, è stata sorpresa lunedì sera negli ottavi di finale del WTA 1000 americano, vedendosi così preclusa la possibilità di conquistare il Sunshine Double come aveva fatto due anni fa. Dopo aver vinto Indian Wells per la seconda volta, la leader mondiale non riesce a replicare il successo a Miami.

Negli ‘ottavi’, Swiatek non ha avuto molte chances contro la sempre pericolosa russa Ekaterina Alexandrova, 16ª nel ranking WTA e che ha vissuto una stagione di alti e bassi, perdendo con il punteggio di 6-4 6-2, in 1 ora e 25 minuti di match. Alexandrova affronterà nei quarti di finale l’americana Jessica Pegula, quinta del ranking, che ha superato la connazionale Emma Navarro (22ª), con il punteggio di 7-6(3) 6-3.

Era uno degli incontri più attesi, ma Carlos Alcarazc ha dominato Gael Monfils per qualificarsi agli ottavi di finale dell’Open di Miami. Il tennista spagnolo ha ottenuto la sua ottava vittoria consecutiva con autorità, sconfiggendo il francese per 6-2 6-4, in 1 ora e 15 minuti di gioco.

Il duello è stato equilibrato solo nei primi quattro giochi, tuttavia, in quel momento Monfils si è lamentato di un dolore al piede e, nonostante non abbia mai chiesto l’intervento del fisioterapista e non abbia mostrato grandi limitazioni fisiche, il suo livello non è più stato lo stesso da allora. Monfils è stato comunque in grado di ridurre lo svantaggio da 1-5 a 4-5 nel secondo set, ma non è stato sufficiente per recuperare. Alcaraz, che ha offerto un’altra grande prestazione, lotterà ora per un posto nei quarti di finale contro Lorenzo Musetti.

Anna Kalinskaya è stata costretta a ritirarsi dal suo incontro degli ottavi di finale dell’Open di Miami contro Maria Sakkari a causa di un infortunio alla coscia destra. Un vero peccato che l’infortunio abbia colpito proprio nel momento in cui la tennista aveva una buona opportunità di andare avanti nel torneo, essendo in uno stato di forma eccellente e mostrando un tennis di alto livello.

Kalinskaya, che stava disputando uno dei migliori tornei della sua stagione, ha dovuto fare i conti con questa sfortunata battuta d’arresto. La sua assenza dal campo nella partita prevista contro Sakkari rappresenta una delusione non solo per lei ma anche per i tifosi, che erano ansiosi di assistere a un match promettente tra due atlete di grande talento.

L’infortunio alla coscia destra pone fine alle speranze di Kalinskaya di proseguire il suo percorso all’Open di Miami di quest’anno, un torneo che aveva visto la tennista esprimersi ad alti livelli. Resta l’auspicio che possa recuperare pienamente e tornare in campo al più presto.

ATP Miami Alexander Zverev [4] Alexander Zverev [4] 7 6 Christopher Eubanks [31] Christopher Eubanks [31] 6 3 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 4-2 → 5-2 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 4-1 → 4-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. Zverev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-6 → 6-6 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-5 → 5-6 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 C. Eubanks 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 C. Eubanks 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

1. [4] Alexander Zverevvs [31] Christopher Eubanks

2. [17] Madison Keys vs [4] Elena Rybakina (non prima ore: 18:00)



WTA Miami Madison Keys [17] Madison Keys [17] 0 3 5 0 Elena Rybakina [4] • Elena Rybakina [4] 0 6 7 0 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elena Rybakina 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Madison Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [3] Coco Gauff vs [23] Caroline Garcia



WTA Miami Coco Gauff [3] Coco Gauff [3] 3 6 2 Caroline Garcia [23] Caroline Garcia [23] 6 1 6 Vincitore: Garcia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Caroline Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Caroline Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Caroline Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Caroline Garcia 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Caroline Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Caroline Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [1] Carlos Alcaraz vs Gael Monfils (non prima ore: 00:00)



ATP Miami Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 6 Gael Monfils Gael Monfils 2 4 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 5-3 → 5-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 5-3 G. Monfils 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-1 → 5-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 G. Monfils 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 G. Monfils 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 G. Monfils 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Monfils 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

5. Iga Swiatek vs [14] Ekaterina Alexandrova (non prima ore: NB 8:30 PM – Possible Court Change)



WTA Miami Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 0 4 2 0 Ekaterina Alexandrova [14] • Ekaterina Alexandrova [14] 0 6 6 0 Vincitore: Alexandrova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ekaterina Alexandrova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Maria Sakkari vs [22] Anna Kalinskaya



WTA Miami Maria Sakkari [8] Maria Sakkari [8] 0 0 Anna Kalinskaya [22] Anna Kalinskaya [22] 0 0 Vincitore: Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

2. [9] Alex de Minaur vs [24] Jan-Lennard Struff



ATP Miami Alex de Minaur [9] Alex de Minaur [9] 7 6 Jan-Lennard Struff [24] Jan-Lennard Struff [24] 6 4 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Struff 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Struff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 J. Struff 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. de Minaur 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Struff 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 df 5*-3 6-3* ace 6-6 → 7-6 J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 5-4 → 5-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 J. Struff 15-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [28] Sebastian Korda vs [8] Hubert Hurkacz



ATP Miami Sebastian Korda [28] Sebastian Korda [28] 6 7 3 Hubert Hurkacz [8] Hubert Hurkacz [8] 7 6 6 Vincitore: Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 S. Korda 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 H. Hurkacz 30-0 30-15 2-4 → 2-5 S. Korda 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-4 → 2-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 1-3 → 1-4 S. Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 ace 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 6-5 → 6-6 S. Korda 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 2-1 → 2-2 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 S. Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 ace 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 ace 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 S. Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 ace 5-6 → 6-6 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Korda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 S. Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 2-2 → 2-3 S. Korda 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [11] Grigor Dimitrov vs Yannick Hanfmann



ATP Miami Grigor Dimitrov [11] Grigor Dimitrov [11] 6 6 Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 1 0 Vincitore: Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 G. Dimitrov 30-0 ace 40-0 5-0 → 6-0 Y. Hanfmann 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-0 → 5-0 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 df 2-0 → 3-0 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-0 → 3-1 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-0 → 2-0 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

5. [20] Emma Navarro vs [5] Jessica Pegula (non prima ore: NB 00:00 PM)



WTA Miami Emma Navarro [20] Emma Navarro [20] 0 6 3 0 Jessica Pegula [5] Jessica Pegula [5] 0 7 6 0 Vincitore: Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 1*-3 1*-4 1-5* 1-6* 6-6 → 6-7 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Butch Buchholz – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [20] Francisco Cerundolo vs [15] Karen Khachanov



ATP Miami Francisco Cerundolo [20] Francisco Cerundolo [20] 1 7 6 Karen Khachanov [15] Karen Khachanov [15] 6 5 7 Vincitore: Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 5-6 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-4 → 4-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Cerundolo 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 7-5 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 1-5 → 1-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-2 → 1-3 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Yulia Putintseva vs [32] Anhelina Kalinina (non prima ore: 17:00)



WTA Miami Yulia Putintseva Yulia Putintseva 0 6 7 0 Anhelina Kalinina [32] • Anhelina Kalinina [32] 0 4 6 0 Vincitore: Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anhelina Kalinina 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 1*-2 2-2* 2-3* 3*-3 3*-4 4-4* 4-5* 5*-5 6*-5 6-6 → 7-6 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

3. [27] Victoria Azarenka vs [24] Katie Boulter



WTA Miami Victoria Azarenka [27] • Victoria Azarenka [27] 0 7 6 0 Katie Boulter [24] Katie Boulter [24] 0 5 1 0 Vincitore: Azarenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Victoria Azarenka 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 Victoria Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Victoria Azarenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Victoria Azarenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Victoria Azarenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Victoria Azarenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Victoria Azarenka 15-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Victoria Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [19] Sorana Cirstea vs Danielle Collins



WTA Miami Sorana Cirstea [19] Sorana Cirstea [19] 0 3 2 0 Danielle Collins Danielle Collins 0 6 6 0 Vincitore: Collins Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Danielle Collins 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Sorana Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Danielle Collins 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Sorana Cirstea 0-15 1-3 → 1-4 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Sorana Cirstea 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Danielle Collins 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Danielle Collins 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Danielle Collins 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Danielle Collins 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Danielle Collins 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

5. [23] Lorenzo Musetti vs [16] Ben Shelton



ATP Miami Lorenzo Musetti [23] Lorenzo Musetti [23] 6 7 Ben Shelton [16] Ben Shelton [16] 4 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 1-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-2 → 0-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 B. Shelton 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alexei Popyrin vs Fabian Marozsan



ATP Miami Alexei Popyrin Alexei Popyrin 5 3 Fabian Marozsan Fabian Marozsan 7 6 Vincitore: Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Popyrin 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 F. Marozsan 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Popyrin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace ace 1-2 → 2-2 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 F. Marozsan 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

2. [WC] Thanasi Kokkinakis / Stefanos Tsitsipas vs [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury



ATP Miami Thanasi Kokkinakis / Stefanos Tsitsipas Thanasi Kokkinakis / Stefanos Tsitsipas 5 6 Rajeev Ram / Joe Salisbury [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury [3] 7 7 Vincitore: Ram / Salisbury Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 T. Kokkinakis / Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 T. Kokkinakis / Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 4-4 → 5-4 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 T. Kokkinakis / Tsitsipas 15-0 ace 30-0 ace ace 3-3 → 4-3 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 T. Kokkinakis / Tsitsipas 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 T. Kokkinakis / Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 T. Kokkinakis / Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 ace 40-0 5-6 → 5-7 T. Kokkinakis / Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 5-5 T. Kokkinakis / Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 R. Ram / Salisbury 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 T. Kokkinakis / Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 T. Kokkinakis / Tsitsipas 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Kokkinakis / Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 T. Kokkinakis / Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 0-0 → 1-0

3. [1] Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs Hugo Nys / Jan Zielinski



ATP Miami Rohan Bopanna / Matthew Ebden [1] Rohan Bopanna / Matthew Ebden [1] 7 7 Hugo Nys / Jan Zielinski Hugo Nys / Jan Zielinski 5 6 Vincitore: Bopanna / Ebden Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 df 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 R. Bopanna / Ebden 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 4-5 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-4 → 4-4 H. Nys / Zielinski 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Bopanna / Ebden 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 2-3 → 3-3 H. Nys / Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 2-3 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 H. Nys / Zielinski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 R. Bopanna / Ebden 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 H. Nys / Zielinski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Bopanna / Ebden 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 6-5 → 7-5 H. Nys / Zielinski 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 R. Bopanna / Ebden 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 H. Nys / Zielinski 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 4-5 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 3-4 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Bopanna / Ebden 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow (non prima ore: 21:00)



ATP Miami Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer 7 6 Nathaniel Lammons / Jackson Withrow Nathaniel Lammons / Jackson Withrow 6 4 Vincitore: Glasspool / Rojer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Lammons / Withrow 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 L. Glasspool / Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Lammons / Withrow 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 L. Glasspool / Rojer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 df 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 L. Glasspool / Rojer 15-0 ace 30-0 40-0 5-6 → 6-6 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 5-6 L. Glasspool / Rojer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Glasspool / Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 L. Glasspool / Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 L. Glasspool / Rojer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 N. Lammons / Withrow 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

5. [7] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs [WC] Sebastian Korda / Andy Murray



ATP Miami Kevin Krawietz / Tim Puetz [7] Kevin Krawietz / Tim Puetz [7] 0 Sebastian Korda / Andy Murray Sebastian Korda / Andy Murray 0 Vincitore: Krawietz / Puetz per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [ALT] Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands vs Oksana Kalashnikova / Monica Niculescu



WTA Miami Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands • Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 0 6 6 0 Oksana Kalashnikova / Monica Niculescu Oksana Kalashnikova / Monica Niculescu 0 3 4 0 Vincitore: Kenin / Mattek-Sands Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Oksana Kalashnikova / Monica Niculescu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Oksana Kalashnikova / Monica Niculescu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 Oksana Kalashnikova / Monica Niculescu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Oksana Kalashnikova / Monica Niculescu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Oksana Kalashnikova / Monica Niculescu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Oksana Kalashnikova / Monica Niculescu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Oksana Kalashnikova / Monica Niculescu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Oksana Kalashnikova / Monica Niculescu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Oksana Kalashnikova / Monica Niculescu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Asia Muhammad / Alycia Parks vs Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic (non prima ore: 17:30)



WTA Miami Asia Muhammad / Alycia Parks Asia Muhammad / Alycia Parks 6 4 10 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 4 6 8 Vincitore: Muhammad / Parks Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 1-0 Asia Muhammad / Alycia Parks 1-0 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 4-3 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 6-7 7-7 7-8 8-8 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Asia Muhammad / Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Asia Muhammad / Alycia Parks 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Asia Muhammad / Alycia Parks 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Asia Muhammad / Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Asia Muhammad / Alycia Parks 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-4 → 6-4 Asia Muhammad / Alycia Parks 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Asia Muhammad / Alycia Parks 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Asia Muhammad / Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Asia Muhammad / Alycia Parks 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Asia Muhammad / Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. S. Hsieh / E. Mertens or C. Bucsa / A. Panova vs [ALT] Anna Blinkova / Ingrid Gamarra Martins



WTA Miami Su-Wei Hsieh / Elise Mertens [1] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens [1] 0 7 7 0 Anna Blinkova / Ingrid Gamarra Martins Anna Blinkova / Ingrid Gamarra Martins 0 5 5 0 Vincitore: Hsieh / Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Anna Blinkova / Ingrid Gamarra Martins 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Anna Blinkova / Ingrid Gamarra Martins 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Anna Blinkova / Ingrid Gamarra Martins 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Anna Blinkova / Ingrid Gamarra Martins 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Anna Blinkova / Ingrid Gamarra Martins 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Anna Blinkova / Ingrid Gamarra Martins 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Anna Blinkova / Ingrid Gamarra Martins 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Anna Blinkova / Ingrid Gamarra Martins 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Anna Blinkova / Ingrid Gamarra Martins 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Anna Blinkova / Ingrid Gamarra Martins 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Anna Blinkova / Ingrid Gamarra Martins 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Anna Blinkova / Ingrid Gamarra Martins 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [OSE] Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska vs [4] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez (non prima ore: After Suitable Rest)



WTA Miami Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska 0 7 6 0 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [4] • Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [4] 0 6 4 0 Vincitore: Kalinina / Yastremska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-3 → 5-4 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-30 15-40 30-40 40-40 5-2 → 5-3 Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 4-2 → 5-2 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 2*-4 3*-4 3-5* 4-5* 5*-5 6*-5 6-6* 7-6* 6-6 → 7-6 Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5. Max Purcell / Jordan Thompson vs [2] Ivan Dodig / Austin Krajicek



ATP Miami Max Purcell / Jordan Thompson Max Purcell / Jordan Thompson 3 2 Ivan Dodig / Austin Krajicek [2] Ivan Dodig / Austin Krajicek [2] 6 6 Vincitore: Dodig / Krajicek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 M. Purcell / Thompson 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-4 → 2-5 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 2-3 → 2-4 M. Purcell / Thompson 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 I. Dodig / Krajicek 40-15 1-2 → 1-3 M. Purcell / Thompson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Purcell / Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 M. Purcell / Thompson 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 2-5 M. Purcell / Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 1-4 → 2-4 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 M. Purcell / Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Purcell / Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Court 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic



ATP Miami Marcel Granollers / Horacio Zeballos [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [4] 7 6 Marcelo Arevalo / Mate Pavic Marcelo Arevalo / Mate Pavic 5 3 Vincitore: Granollers / Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-2 → 5-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Arevalo / Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-1 → 4-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Arevalo / Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 M. Arevalo / Pavic 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Granollers / Zeballos 15-40 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 1-1 → 2-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [OSE] Sara Errani / Jasmine Paolini vs [8/OSE] Laura Siegemund / Yifan Xu (non prima ore: 17:30)



WTA Miami Sara Errani / Jasmine Paolini Sara Errani / Jasmine Paolini 0 6 6 0 Laura Siegemund / Yifan Xu [8] Laura Siegemund / Yifan Xu [8] 0 4 1 0 Vincitore: Errani / Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Laura Siegemund / Yifan Xu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-1 → 6-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Laura Siegemund / Yifan Xu 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-0 → 3-1 Laura Siegemund / Yifan Xu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Laura Siegemund / Yifan Xu 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Laura Siegemund / Yifan Xu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Laura Siegemund / Yifan Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Laura Siegemund / Yifan Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Laura Siegemund / Yifan Xu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Laura Siegemund / Yifan Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

3. [Alt] John-Patrick Smith / Sem Verbeek vs [8] Wesley Koolhof / Nikola Mektic



ATP Miami John-Patrick Smith / Sem Verbeek John-Patrick Smith / Sem Verbeek 6 6 Wesley Koolhof / Nikola Mektic [8] Wesley Koolhof / Nikola Mektic [8] 3 3 Vincitore: Smith / Verbeek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Smith / Verbeek 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-3 → 6-3 W. Koolhof / Mektic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 J. Smith / Verbeek 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Smith / Verbeek 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Smith / Verbeek 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 W. Koolhof / Mektic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Smith / Verbeek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 W. Koolhof / Mektic 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 J. Smith / Verbeek 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Smith / Verbeek 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Smith / Verbeek 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 2-1 → 3-1 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 J. Smith / Verbeek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

4. [OSE] Linda Noskova / Xiyu Wang vs Magda Linette / Bernarda Pera (non prima ore: TBA)