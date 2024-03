Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Lunedì 25 Marzo 2024

Stadium – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Alexander Zverev vs [31] Christopher Eubanks

2. [17] Madison Keys vs [4] Elena Rybakina (non prima ore: 18:00)

3. [3] Coco Gauff vs [23] Caroline Garcia

4. [1] Carlos Alcaraz vs Gael Monfils (non prima ore: 00:00)

5. I. Swiatek or L. Noskova vs [14] Ekaterina Alexandrova (non prima ore: NB 8:30 PM – Possible Court Change)

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Maria Sakkari vs [22] Anna Kalinskaya

2. [9] Alex de Minaur vs [24] Jan-Lennard Struff

3. [28] Sebastian Korda vs [8] Hubert Hurkacz

4. [11] Grigor Dimitrov vs Yannick Hanfmann

5. [20] Emma Navarro vs [5] Jessica Pegula (non prima ore: NB 7:00 PM – Possible Court Change)

Butch Buchholz – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [20] Francisco Cerundolo vs [15] Karen Khachanov

2. Yulia Putintseva vs [32] Anhelina Kalinina (non prima ore: 17:00)

3. [27] Victoria Azarenka vs [24] Katie Boulter

4. [19] Sorana Cirstea vs Danielle Collins

5. [23] Lorenzo Musetti vs [16] Ben Shelton

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alexei Popyrin vs Fabian Marozsan

2. [WC] Thanasi Kokkinakis / Stefanos Tsitsipas vs [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury

3. [1] Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs Hugo Nys / Jan Zielinski

4. Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow OR [6] Maximo Gonzalez / Andres Molteni

5. [7] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs [WC] Sebastian Korda / Andy Murray

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [ALT] Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands vs Oksana Kalashnikova / Monica Niculescu

2. Asia Muhammad / Alycia Parks vs Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic (non prima ore: 17:30)

3. S. Hsieh / E. Mertens or C. Bucsa / A. Panova vs [ALT] Anna Blinkova / Ingrid Gamarra Martins

4. [OSE] Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska vs [4] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez (non prima ore: After Suitable Rest)

5. Ariel Behar / Adam Pavlasek OR Max Purcell / Jordan Thompson vs Yuki Bhambri / Michael Venus OR [2] Ivan Dodig / Austin Krajicek

Court 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic

2. [OSE] Sara Errani / Jasmine Paolini vs [8/OSE] Laura Siegemund / Yifan Xu (non prima ore: 17:30)

3. [Alt] John-Patrick Smith / Sem Verbeek vs [8] Wesley Koolhof / Nikola Mektic

4. [OSE] Linda Noskova / Xiyu Wang vs Magda Linette / Bernarda Pera (non prima ore: TBA)