Masters e WTA 1000 Miami: Il programma di Domenica 24 Marzo 2024. In campo 7 azzurri tra singolare e doppio

1. [3] Coco Gauffvs [LL] Oceane Dodin2. Fabian Marozsanvs [6] Holger Rune(non prima ore: 18:00)3. [25] Tallon Griekspoorvs4. [1] Iga Swiatekvs [26] Linda Noskova(non prima ore: 00:00)5. [30] Cameron Norrievs [3] Daniil Medvedev (non prima ore: 01:30)

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Martin Landaluce vs [16] Ben Shelton

2. [31] Leylah Fernandez vs [5] Jessica Pegula (non prima ore: 18:30)

3. [23] Caroline Garcia vs Naomi Osaka

4. Danielle Collins vs Elina Avanesyan

5. [7] Casper Ruud vs [27] Alejandro Davidovich Fokina (non prima ore: 00:00)

Butch Buchholz – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [12] Jasmine Paolini vs [20] Emma Navarro

2. [9] Alex de Minaur vs [PR] Soonwoo Kwon

3. Tomas Machac vs Andy Murray

4. [22] Nicolas Jarry vs [Q] Thiago Seyboth Wild

5. [14] Ugo Humbert vs Dominik Koepfer

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [23] Lorenzo Musetti vs Roman Safiullin

2. [11] Grigor Dimitrov vs Alejandro Tabilo

3. Matteo Arnaldi vs [PR] Denis Shapovalov

4. [WC] Martin Damm vs Christopher O’Connell

5. Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs [6] Maximo Gonzalez / Andres Molteni

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Daria Kasatkina vs [19] Sorana Cirstea

2. [21] Anastasia Pavlyuchenkova vs [14] Ekaterina Alexandrova

3. [WC] Xinyu Jiang / Yue Yuan vs [WC] Madison Keys / Peyton Stearns

4. Tereza Mihalikova / Heather Watson vs [OSE] Sara Errani / Jasmine Paolini (non prima ore: After Suitable Rest)

5. Yuki Bhambri / Michael Venus vs [2] Ivan Dodig / Austin Krajicek

Court 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Miyu Kato / Aldila Sutjiadi vs [2] Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe

2. [OSE] Veronika Kudermetova / Anastasia Potapova vs [4] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez

3. [ALT] Magdalena Frech / Daria Saville vs Xinyu Wang / Saisai Zheng (non prima ore: 18:30)

4. [6] Beatriz Haddad Maia / Taylor Townsend vs Asia Muhammad / Alycia Parks

5. [1] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens vs Cristina Bucsa / Alexandra Panova

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Daniel Altmaier vs [24] Jan-Lennard Struff

2. [26] Jiri Lehecka vs Alexei Popyrin

3. Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko vs [ALT] Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands (non prima ore: 19:00)

4. [OSE] Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska vs Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk

5. Alexander Erler / Lucas Miedler vs [8] Wesley Koolhof / Nikola Mektic

Court 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Yannick Hanfmann vs [19] Adrian Mannarino

2. [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul

3. [1] Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori

4. Christopher Eubanks / Ben Shelton vs Robin Haase / Andreas Mies

5. Ariel Behar / Adam Pavlasek vs Max Purcell / Jordan Thompson

Court 6 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Harri Heliovaara / John Peers vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic

2. Hugo Nys / Jan Zielinski vs Sander Gille / Joran Vliegen

3. Alternate / Frances Tiafoe vs Alexander Bublik / Sebastian Ofner (non prima ore: 19:00)

4. Adrian Mannarino / Fabrice Martin vs Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer

5. [5] Santiago Gonzalez / Neal Skupski vs Marcelo Melo / Edouard Roger-Vasselin