Sinner imbattibile nei derby: supera Vavassori al Miami Open (sintesi video della partita)

Quando Jannik Sinner vede il tricolore… è di fatto imbattibile. Il neo campione Slam e n.3 del mondo esordisce al Miami Open con una discreta prestazione superando in due set il bravissimo Andrea Vavassori, restando imbattuto nei derby azzurri sul tour ATP. Andrea è arrivato al secondo turno nel secondo Masters 1000 della stagione dopo aver passato le quali e battuto nettamente Cachin. Il 6-3 6-4 conclusivo del match odierno, sull’arco di due giorni per la pioggia, rispecchia bene una partita controllata con buon agio da Sinner, bravo a prendersi un break alla ripresa del match e scappare via sicuro, imprendibile nei suoi game di servizio.

Anche nel secondo set un solo break a fare la differenza, strappato da Jannik nel terzo gioco grazie a un paio d’ accelerazioni fulminanti e risposte molto consistenti. Si è avuta la sensazione che Sinner non spingesse a tutta, ha gestito e controllato, come si confà a un esordio nel torneo, provando qualche colpo. Non ha concesso alcuna palla break e provato alcune soluzioni offensive. La differenza in risposta e intensità di gioco tra i due è stata abbastanza netta.

Vavassori ha disputato una buona partita, ha attaccato quando possibile, ha cercato di togliere ritmo a Sinner con tagli e si è difeso con ordine, ma il peso di palla e consistenza di gioco sono state tutte a favore di Jannik.

Resta un eccellente torneo per il piemontese, che lo riavvicina ai suoi massimi in carriera in singolare e soprattutto gli dimostra ancora una volta che il suo tennis offensivo e diverso dai giocatori di ritmo può reggere il massimo livello ATP. La risposta clamorosa a tutto braccio di rovescio con cui ha annullato il secondo match point di Sinner ha fatto sorridere sia Jannik che Cahill per bellezza e pulizia dell’ impatto, da grandissimo doppista e tennista.

Per Sinner è stata la vittoria n.17 nel 2024. Al terzo turno trova Tallon Griekspoor. Il suo Miami Open continua.

ATP Miami Andrea Vavassori Andrea Vavassori 3 4 Jannik Sinner [2] Jannik Sinner [2] 6 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-5 → 4-5 J. Sinner 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Sinner 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Vavassori 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Vavassori 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 J. Sinner 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-5 → 3-6 A. Vavassori 15-0 30-0 ace 2-5 → 3-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 273 vs 305

– Aces: 7 vs 3

– Double Faults: 1 vs 3

– First Serve: 33/51 (65%) vs 36/52 (69%)

– 1st Serve Points Won: 22/33 (67%) vs 33/36 (92%)

– 2nd Serve Points Won: 11/18 (61%) vs 7/16 (44%)

– Break Points Saved: 2/4 (50%) vs 0/0 (0%)

– Service Games Played: 9 vs 10

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 3/36 (8%) vs 11/33 (33%)

– 2nd Serve Return Points Won: 9/16 (56%) vs 7/18 (39%)

– Break Points Converted: 0/0 (0%) vs 2/4 (50%)

– Return Games Played: 9 vs 10

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 14/18 (78%) vs 15/16 (94%)

– Winners: 18 vs 16

– Unforced Errors: 9 vs 10

– Service Points Won: 33/51 (65%) vs 40/52 (77%)

– Return Points Won: 12/52 (23%) vs 18/51 (35%)

– Total Points Won: 45/103 (44%) vs 58/103 (56%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 224 km/h (139 mph) vs 216 km/h (134 mph)

– 1st Serve Average Speed: 207 km/h (128 mph) vs 199 km/h (123 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 181 km/h (112 mph) vs 172 km/h (106 mph)