Sabalenka: “Il mio cuore è spezzato”

Aryna Sabalenka ha affidato a un breve messaggio social, un storia su Instagram, le prime parole dopo la tragedia che ha sconvolto la sua vita, la morte del suo ex compagno Konstantin Koltsov. L’ha pubblicata ieri sera.

“La morte di Konstantin è una tragedia impensabile, e, anche se non stavamo più insieme, il mio cuore è spezzato. Per favore rispettate la mia privacy e quella della sua famiglia in questo difficile momento”, scrive la n.2 del mondo.

Sabalenka non ha annunciato forfait al torneo di Miami, con voci dal torneo che confermano la sua volontà di scendere in campo per il secondo turno contro Paula Badosa (probabilmente domani). La spagnola è da sempre una delle migliori amiche della bielorussa, e così si è espressa alla stampa del suo paese in merito a questa terribile situazione sofferta da Aryna.

“Ieri ho parlato molto con lei. Stamattina lo stesso. So cosa sta passando. Conosco l’intera situazione, cosa sta succedendo” afferma Badosa. “Anche per me è scioccante affrontare tutto ciò perché alla fine lei è la mia migliore amica e non voglio che soffra. È una situazione molto difficile. Giocare contro di lei è complicato. Ma non voglio davvero parlarne perché ho detto che non ne parlerò. È la mia migliore amica e glielo ho promesso. È una donna forte. Penso che troverà la forza per andare avanti da qualche parte. Spero che sia una bella partita” conclude Paula, confermando così la volontà di Sabalenka di giocare, nonostante tutto.

Secondo quanto riportato dalla polizia di Miami, Koltsov si sarebbe gettato dal balcone della stanza d’hotel nel quale soggiornava. Una morte tragica, che lascia più di un’interrogativo sulle motivazioni che hanno portato il 42enne ex giocatore di hockey a questo gesto estremo.





Mario Cecchi