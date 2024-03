Matteo Berrettini accede alla Finale a Phoenix: Doppio Successo in Giornata “Ho lavorato davvero tanto in questi sette mesi nei quali non ho potuto competere” (sintesi video ed il programma della finale)

In una giornata caratterizzata da un doppio impegno, Matteo Berrettini dimostra resistenza e talento al Challenger 175 di Phoenix, assicurandosi un posto in finale dopo una vittoria serrata contro l’australiano Aleksandar Vukic. Il tennista romano, entrato nel torneo grazie a una wild card, ha prevalso con il punteggio di 7-6 (2) 7-6 (2) al termine di due ore e un quarto di gioco. Berrettini si prepara ora ad affrontare Nuno Borges, portoghese e quinta testa di serie, nell’ultimo atto del torneo.

Il match si è aperto con momenti di tensione agonistica fin dai primi giochi. Nel terzo game, Vukic si è trovato a dover annullare un break point, riuscendoci e mantenendo il servizio ai vantaggi. Berrettini ha trovato il break nel settimo gioco, ma il suo vantaggio è stato di breve durata, con Vukic che è riuscito a ottenere il controbreak alla sua seconda opportunità, impattando sul 4-4. Nonostante altre due palle break cancellate da Vukic in un estenuante undicesimo game, il set si è concluso al tiebreak, dove Berrettini ha preso il comando, chiudendo il parziale 7-2.

Nel secondo set, Berrettini ha inizialmente guadagnato un vantaggio, conquistando il servizio dell’avversario. Tuttavia, non è riuscito a mantenere la propria battuta nel gioco successivo, consentendo a Vukic di rientrare in partita. L’azzurro dopo aver mancato ulteriori tre opportunità di break nel corso del quarto e ottavo gioco, il set si è nuovamente risolto al tiebreak, dove l’italiano ha dominato, portandosi rapidamente sul 6-0 e chiudendo il set 7-2.

Con questa vittoria, Berrettini non solo ha dimostrato la sua resistenza e buona condizione fisica giocando due partite in una sola giornata ma si è anche guadagnato la possibilità di lottare per il titolo contro Borges. La sua performance a Phoenix rappresenta un importante segnale di ritorno alla forma per il tennista romano, dopo un periodo costellato da problemi fisici.

Alla fine della partita dichiara l’azzurro: “Ho lavorato davvero tanto in questi sette mesi nei quali non ho potuto competere: oggi ho cercato solo di godermi ogni momento in campo e sono davvero felice. So che posso giocare meglio di così. Sono in finale, basta un altro passo. Ho lottato su ogni punto, del resto il mio coach ha lavorato tanti anni con Nadal”.

CENTER COURT – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Rinky Hijikata / Henry Patten

2. [5] Nuno Borges vs [WC] Matteo Berrettini (non prima ore: 22:00)

ATP Phoenix Aleksandar Vukic [7] Aleksandar Vukic [7] 6 6 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 7 7 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 0*-6 1-6* 2-6* 6-6 → 6-7 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 5-5 → 5-6 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 4-5 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-3 → 3-4 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Vukic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A ace 0-2 → 1-2 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 ace 6-6 → 6-7 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 3-4 → 4-4 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df ace 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Vukic 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-1 → 2-2 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Berrettini (🇮🇹) vs Vukic (🇦🇺)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 250 vs 276

– Aces: 5 vs 13

– Double Faults: 2 vs 2

– First Serve: 55/107 (51%) vs 51/81 (63%)

– 1st Serve Points Won: 36/55 (65%) vs 43/51 (84%)

– 2nd Serve Points Won: 25/52 (48%) vs 12/30 (40%)

– Break Points Saved: 6/8 (75%) vs 1/3 (33%)

– Service Games Played: 12 vs 12

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 8/51 (16%) vs 19/55 (35%)

– 2nd Serve Return Points Won: 18/30 (60%) vs 27/52 (52%)

– Break Points Converted: 2/3 (67%) vs 2/8 (25%)

– Return Games Played: 12 vs 12

**POINT STATS:**

– Net Points Won: — (not provided)

– Winners: — (not provided)

– Unforced Errors: — (not provided)

– Service Points Won: 61/107 (57%) vs 55/81 (68%)

– Return Points Won: 26/81 (32%) vs 46/107 (43%)

– Total Points Won: 87/188 (46%) vs 101/188 (54%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: — (not provided)

– 1st Serve Average Speed: — (not provided)

– 2nd Serve Average Speed: — (not provided)





Marco Rossi