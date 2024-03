Matteo Berrettini vince ancora: Supera Atmane in un match Thriller al Challenger di Phoenix ed è in semifinale

Matteo Berrettini prosegue il suo cammino vincente al Challenger di Phoenix, Arizona, dove ha dimostrato ancora una volta la sua resistenza in campo. Dopo una rimonta nel match precedente, il tennista romano si è trovato nuovamente costretto a lottare duramente contro un altro francese, Terence Atmane, numero 136 del ranking mondiale. Il confronto si è concluso con il punteggio di 3-6, 7-6 (1), 7-6 (6) dopo quasi tre ore di intensa battaglia.

La giornata di Berrettini è stata particolarmente impegnativa, visto che a causa dei ritardi accumulati nei giorni precedenti per la pioggia, la semifinale è in programma a poche ore di distanza dalla fine di questa partita. Con la sua recente storia di inattività dovuta a problemi fisici, resta da vedere se il giocatore affronterà il prossimo incontro, che lo vedrà opposto all’australiano Aleksandar Vukic.

Nel primo set, la mobilità non ottimale di Berrettini è stata messa alla prova dagli angoli acuti trovati da Atmane, che ha dimostrato di controllare il gioco con maggiore facilità, riuscendo a ottenere un break nel quarto game. Nonostante la pressione, Berrettini è riuscito a evitare un ulteriore svantaggio, cancellando due palle del doppio break ma perdendo la frazione per 6 a 3.

Cercando di riscattarsi nel secondo set, Berrettini ha creato opportunità senza però concretizzarle, fino al tie-break dove ha mostrato la sua superiorità, chiudendo con un netto 7-1.

Il terzo set ha visto i due contendenti mantenere saldamente i propri turni di servizio, con Berrettini che nel nono game ha avuto la possibilità di brekkare, senza tuttavia riuscire a concretizzare tre palle break consecutive. La partita si è quindi spostata verso un secondo tie-break, dove Berrettini ha esibito grinta e determinazione, conquistando il match con un dritto lungolinea e un ace, sottolineando la sua prestazione con 10 ace totali e un eccellente 76% di punti vinti con la prima di servizio.

ATP Phoenix Matteo Berrettini Matteo Berrettini 3 7 7 Terence Atmane Terence Atmane 6 6 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 T. Atmane 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 T. Atmane 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Atmane 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 T. Atmane 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 T. Atmane 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 T. Atmane 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Atmane 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-5 → 3-6 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-5 → 3-5 T. Atmane 40-30 2-4 → 2-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-4 → 2-4 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-3 → 1-4 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 T. Atmane 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Berrettini (🇮🇹) vs Atmane (🇫🇷)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 277 vs 278

– Aces: 10 vs 4

– Double Faults: 2 vs 5

– First Serve: 76/119 (64%) vs 69/115 (60%)

– 1st Serve Points Won: 58/76 (76%) vs 51/69 (74%)

– 2nd Serve Points Won: 20/43 (47%) vs 23/46 (50%)

– Break Points Saved: 5/7 (71%) vs 7/8 (88%)

– Service Games Played: 16 vs 17

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 18/69 (26%) vs 18/76 (24%)

– 2nd Serve Return Points Won: 23/46 (50%) vs 23/43 (53%)

– Break Points Converted: 1/8 (13%) vs 2/7 (29%)

– Return Games Played: 17 vs 16

**POINT STATS:**

– Net Points Won: — (not provided)

– Winners: — (not provided)

– Unforced Errors: — (not provided)

– Service Points Won: 78/119 (66%) vs 74/115 (64%)

– Return Points Won: 41/115 (36%) vs 41/119 (34%)

– Total Points Won: 119/234 (51%) vs 115/234 (49%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: — (not provided)

– 1st Serve Average Speed: — (not provided)

– 2nd Serve Average Speed: — (not provided)