Indiscrezione: Djokovic non gioca il Masters 1000 di Miami

“Djokovic non giocherà a Miami“. Con questo tweet di una manciata di parole, il giornalista serbo Sasa Ozmo, da sempre molto informato sulle faccende del n.1 del mondo, annuncia la decisione del connazionale di non prendere parte al secondo Masters 1000 in stagione. Aspettiamo la conferma del torneo e/o del diretto interessato, ma la fonte dell’indiscrezione è estremamente autorevole.

Novak Djokovic won’t play in Miami. — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) March 14, 2024

Novak, sconfitto dal nostro bravissimo Luca Nardi a Indian Wells, non è apparso in grande condizione fisica, e lui stesso si è detto deluso per la sua forma e aver passato i primi tre mesi dell’anno senza aver ancora vinto un torneo. Prima di iniziare il torneo californiano, ha anche ammesso di non aver avuto il tempo necessario per preparare adeguatamente la trasferta in Australia e la prima parte dell’anno, come era solito fare in passato. Djokovic difese i colori della Serbia nella Final 8 di Malaga, sconfitto in semifinale da Sinner in singolare e pure nel doppio, risultato decisivo all’accesso degli azzurri alla finale.

A questo punto, se la notizia sarà confermata, Djokovic tornerà a casa a Monte Carlo dove inizierà una lunga preparazione alla stagione su terra battuta. Ricordiamo che il serbo difenderà il prossimo mese di maggio il titolo a Roland Garros.

Marco Mazzoni