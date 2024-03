Manca solo l’ufficialità. Gli organi della WTA hanno scelto l’Arabia Saudita per ospitare le WTA Finals dal 2024

Diversi media cechi riportano che il dibattito all’interno della WTA è giunto al termine. Nonostante il paese dell’Europa centrale avesse presentato una proposta alla massima entità del tennis femminile per ospitare le WTA Finals 2024 e negli anni a venire, l’evento che raduna le migliori otto giocatrici di ogni stagione si trasferirà a Riad (Arabia Saudita).

Le perplessità di leggende come Evert e Navratilova non sono riuscite a impedire che la direzione della WTA optasse per una scelta che presentava una proposta economica molto ambiziosa.





Marco Rossi