Da Indian Wells: Parlano Nardi, Musetti, Fognini, Sonego e Lucia Bronzetti (Video)

Luca Nardi: “Sono davvero molto contento per questa è sicuramente una settimana fortunata dato che sono lucky loser ed ho avuto l’occasione di poter rigiocare dopo aver perso al turno decisivo nelle qualificazioni.

Oggi ho disputato un ottimo match al massimo ma sono in genere un po’ altalenante ed è la cosa che devo migliorare di più. Solo alcune volte riesco a giocare ad alti livelli ed è sicuramente una cosa che devo migliorare di più: la continuità nel rendimento.

Sarò sicuramente molto emozionato ad affrontare un campione come Novak Djokovic sul centrale poi di un Masters 1000. Sicuramente sarà un’esperienza bellissima e cercherò di godermela al meglio e vediamo come andrà.”

Lorenzo Musetti: “E’ stato un periodo non facile in termini di risultati, poi c’erano già state due partite quest’anno che ho perso avendo match point e che magari potevano essere la svolta. Però sappiamo benissimo che il tennis è così. Oggi è stata una partita che ovviamente alla fine poteva andare in un senso o nell’altro, visto che è stata estremamente tirata. Io ho avuto un brutto calo nel secondo set dove è stato bravo anche lui ad approfittarne e prendere molta fiducia, specialmente al servizio che diciamo è stata l’arma contro cui ho combattuto oggi anche se oggi non era facile rispondere poiché lui è mancino ed utilizza molto bene tutti gli angoli. Spesso anche quando provavo a stare un po’ più indietro per far iniziare lo scambio lui veniva quasi sempre a rete.

E’ stata veramente una battaglia sofferta però sono contento alla fine di aver vinto. Il lavoro non si vede subito, ourtroppo a volte ci vogliono anche delle sconfitte per migliorarsi poi quando arriva una vittoria del genere arriva un mattoncino in avanti.

Ora giocherò con Rune che viene da un buon torneo ad Acapulco ma non sta vivendo sicuramente il suo miglior periodo e speriamo di sfruttare questa chance. Rune lo conosco molto bene praticamente siamo cresciuti tennisticamente insieme. Sarà sicuramente un match duro ma il fatto che ancora non abbia giocato una partita in questo torneo potrebbe essere una cosa che vada a mio favore.

Sono riuscito a dare una zampata finale sul 5-5 con due ottimi passanti di rovescio e poi sono stato molto lucido sul 6-5 al sevizio. Quel game lì è stato molto buono. Quindi sì, una vittoria liberatoria che spero mi dia quella fiducia che in allenamento c’è, che nel lavoro quotidiano c’è. Spero veramente che possa farmi cambiare la stagione“.

Fabio Fognini: “Oggi ho avuto le mie occasioni contro un avversario che in questo momento della stagione è in grande forma. Sapevo che potermela giocare perchè lui è un avversario che mi ha dato tante possibilità nel corso dellìincntro ma ci sono dei dettagli da sistemare.

Ma sono comunque contanto della partita di oggi.

Esco da questa partita finalmente parlando di tennis: ho dei problemi al servizio che purtroppo ho sempre avuto nella mia carriera. Oggi mi è mancato il servizio con il diritto non sono stato sempre costante. Dovevo cercare più punti a rete sono tutti dettagli che alla fine sono in parte mancati. Ho finito abbastanza bene fisicamente questo vuol dire che le cose vanno meglio anche da quel punto di vista e devo solo giocare più partite possibili per essere al massimo della forma.

L’obiettivo principale è quello di entrare nel Md del Roland Garros. L’anno scorso fino.a Roma non ho punti da difendere per questo penso la cosa possa succedere.

Se continuo così il tennis potrà ancora darmi della soddisfazioni.

Lorenzo Sonego: “Oggi non sono stato continuo nella mia azione. Ho avuto momenti buoni altri meno e con questo tipo di giocatori ogni errore lo paghi. Poi diventa difficile recuperare. Devo sicuramente migliorare la continuità durante tutto l’arco della partita, cosa che mi è mancata oggi. Devo lavorarci e può essere che sarò più continuo nelle prossime settimana. Manca ancora un qualcosa che sono sicuro che con il lavoro arriverà. Sono alla ricerca continua di migliorarmi, ogni giorno con il mio team parliamo guaridamo le partite degli altri e le nostre proprio per cercare di fare questo salto di qualità.

Da questo punto di vista non ho tenuto l’atteggiamento giusto; non avevo delle buone sensazioni, ho cercato soluzioni troppo presto nello scambio, sono stato impaziente. Ho giocato bene a tratti ma ho avuto dei cali che a questi livelli ti condannano. Devo lavorare ancora su questi aspetti. Anche nell’ultimo game sono arrivato allo 0-30 ma ho sbagliato tre risposte di rovescio; in determinati momenti devo sapere cosa devo fare e andare sulla pallina con sicurezza e senza pensarci troppo.

Lucia Bronzetti: Mi do un bel nove oggi. Penso di aver giocato sia bene al tennis che mentalmente perchè nei momenti più delicati sono riuscita a rimanre cocentrata anche quando ero avanti per 5 a 2 e ho perso il break mi sono detta gioca punto per punto poi come va va senza pressioni mentali. Battere una top 30 ed in più essere al terzo turno qui ad Indian Wells è molto importantr per me gioco per disputare questi tornei e sono davvero contenta di essere in questa posizione.