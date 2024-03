Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma di Domenica 10 Marzo. In campo Sinner e Paolini in singolare e Bolelli-Vavassori in doppio

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Iga Swiatek vs [26] Linda Noskova

2. [31] Felix Auger-Aliassime vs [2] Carlos Alcaraz (non prima ore: 21:00)

3. [25] Jan-Lennard Struff vs [3] Jannik Sinner

4. [WC] Caroline Wozniacki vs [WC] Katie Volynets (non prima ore: 02:00)

5. [16] Ben Shelton vs [22] Francisco Cerundolo (non prima ore: 04:00)

STADIUM 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [18] Frances Tiafoe vs [11] Stefanos Tsitsipas

2. [21] Anna Kalinskaya vs [13] Jasmine Paolini (non prima ore: 21:00)

3. Angelique Kerber vs [17] Veronika Kudermetova

4. [6] Alexander Zverev vs [27] Tallon Griekspoor (non prima ore: 02:00)

5. [12] Beatriz Haddad Maia vs [22] Anastasia Pavlyuchenkova (non prima ore: 04:00)

STADIUM 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Coco Gauff / Jessica Pegula vs [WC] Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands

2. [18] Madison Keys vs Yulia Putintseva (non prima ore: 20:30)

3. [LL] Nadia Podoroska vs [28] Anastasia Potapova

4. [5] Andrey Rublev vs [32] Jiri Lehecka

5. [Alt] Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury

STADIUM 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Thiago Seyboth Wild vs Fabian Marozsan

2. [20] Alexander Bublik vs [10] Alex de Minaur

3. [WC] Steve Johnson / Tommy Paul vs Wesley Koolhof / Nikola Mektic

4. [7] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Alexander Bublik / Adrian Mannarino

5. [4] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez vs Magda Linette / Bernarda Pera

STADIUM 5 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Hugo Nys / Jan Zielinski vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori

2. Ugo Humbert / Fabrice Martin vs [8] Jamie Murray / Michael Venus

3. [1] Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs Sander Gille / Joran Vliegen

STADIUM 6 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Caroline Garcia / Yifan Xu vs Eri Hozumi / Makoto Ninomiya

2. [6] Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs [WC] Ryan Seggerman / Patrik Trhac

3. Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos vs Asia Muhammad / Ena Shibahara

4. [1] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens vs Miyu Kato / Aldila Sutjiadi