Nardi supera Zhang in tre set, è al terzo turno a Indian Wells (probabilmente contro Djokovic)

La fortuna aiuta gli audaci. Il vecchio adagio calza a pennello per Luca Nardi, che entrato nel main draw del Masters 1000 di Indian Wells come Lucky Loser addirittura al secondo turno grazie al forfait last minute di Etcheverry, sfrutta la grandissima chance giocando una partita molto positiva e consistente contro Zhizhen Zhang, vincendo per 6-3 3-6 6-3 in due ore esatte. È il suo primo successo contro un top50 ATP, gli vale il terzo turno nel torneo californiano, dove quasi sicuramente avrà il Centrale in prime time contro sua maestà Novak Djokovic. Nardi è piaciuto nell’attitudine, molto concentrato nonostante un discreto vento e contro un rivale davvero potente con i suoi colpi ma assai irregolare. Quando affronti un tennista che ti dà poco ritmo e sbaglia tanto, tirando poi 4 pallate imprendibili di fila, è anche difficile centrarsi e trovare il filo del proprio miglior tennis, ancor più per un tennista come Nardi che è ancora molto acerbo a questo livello e ha proprio nel ritmo e geometrie in progressione le sue armi migliori.

Luca è stato molto attento a pensare al suo tennis, senza farsi trascinare dalla caterva di errori del primo set del cinese, e dall’impennata di qualità del rivale nel secondo set, dove in campo c’è stato un altro giocatore, molto più preciso e offensivo. Infatti il capolavoro Nardi l’ha fatto nel terzo set, quello decisivo: ha giocato un primo turno di servizio complesso, dove ha annullato una palla break delicatissima con un Ace, segnale di grande lucidità e freddezza (in un match nel quale di Ace ne ha fatti solo 7, ma molto ben selezionati, tutti in momenti importanti); quindi, respinto il pericolo, ha alzato moltissimo il livello anche in risposta, trovando una profondità e poi costanza nella spinta col diritto e soprattutto sulla diagonale di rovescio che gli hanno permesso di strappare il break nel secondo gioco, in quello che si è rivelato l’allungo decisivo. Bravo Luca, una volta avanti, a non concedere più niente, solo due punti al rivale nei suoi game di battuta (e nello stesso game), filando via verso un meritato successo.

Nardi fortunato, per come è entrato nel main draw, ma assai bravo a farsi trovare pronto e giocare una partita di qualità contro un avversario complicato da affrontare, proprio per la sua combinazione di potenza devastante ma irregolarità. A tratti certe soluzioni di Zhizhen sono parse inarrestabili, ma il tutto incastrato in un convulso up and down che può innervosirti e darti insicurezza. Nardi lo conosciamo: talento cristallino, dal del tu alla palla, può anticipare e colpire la monetina piazzata nell’angolo del campo e farlo con grande velocità, ma non è esattamente un ragazzo duro nel carattere e molto intenso. Nella vittoria odierna a Indian Wells invece è piaciuto assai per come abbia amministrato con sicurezza un primo set con tanti regali del rivale, ma anche incassato con ordine la sfuriata di Zhang nel secondo set. Proprio quella palla break annullata con un Ace è l’istantanea più fedele della sua partita, freddo e presente. Poi una volta andato in vantaggio nel terzo set con il break, è stato monumentale alla battuta, ha trovato tutti gli angoli non dando alcun punto di riferimento all’avversario. Bene che la percentuale di prime è stata alta, perché sulla seconda di servizio Zhang entrava forte, ha spesso messo in crisi il pesarese.

Bene Nardi sulla diagonale di rovescio, ha anticipato i colpi senza indietreggiare, inchiodando spesso il rivale sul suo lato meno solido (infatti più volte Zhang ha cercato la via di uscita con troppo rischio, e ha sbagliato tanto). Inoltre col diritto Luca ha spesso lavorato il colpo con un discreto top spin, per poi accelerare a tutta entrando forte nella palla con alcuni cross talmente stretti da tagliare le gambe al rivale. Un buon livello di gioco, contro un avversario che ha concesso troppi errori ma comunque pericoloso per coraggio e fisicità.

È una vittoria importantissima per Luca. Conferma di aver assolutamente il livello tecnico per giocare questi tornei e non farlo solo da “imbucato”. Deve migliorare assolutamente la seconda di servizio, tenendo quest’attitudine positiva e lucidità. Meglio ancora se con coach Galimberti lavorerà tanto sull’intensità generale. Zhang a tratti è un po’ scomparso dal campo, non ne troverà tanti altri di top50 che concedono pause così lunghe. Contro Djokovic, se sarà il serbo il rivale, sarà una grande passerella. Te la sei meritata Luca! Parti forti da questo torneo, deve essere il trampolino di lancio per un 2024 da top100, e da protagonista.

Marco Mazzoni

La cronaca

Il match scatta con Nardi al servizio, e segue i turni di battuta nei primi tre game, senza sussulti. Bene il marchigiano col servizio, trova profondità e precisione. La prima scossa del match arriva nel quarto game, sul 2-1 Nardi. Zhang commette tre errori di fila nel colpo successivo al servizio, pessimo il diritto affondato in rete (davvero goffa l’esecuzione) che gli costa lo 0-40. Tre palle break per Nardi, che strappa il BREAK senza colpo ferire, grazie a un doppio fallo del cinese. Pessimo game per Zhang, Nardi ringrazia e vola 3-1 avanti, e consolida il vantaggio sul 4-1 con il secondo turno di servizio consecutivo vinto a zero. È rapido Luca ad incidere col diritto dopo il servizio, Zhang non trova la rapidità necessaria per difendersi in modo consistente. Brutto momento per Zhizhen, anche sull’1-4 sparacchia via, ha davvero difficoltà a tenere la palla in campo, perde la misura senza nemmeno cercare un affondo a tutta. Clamoroso il parziale di 15 punti di fila di Nardi, con il nuovo 0-40 per Zhang. Niente, il cinese commette l’ennesimo disastro, Luca si ritrova avanti 5-1 a servire per il set, con il sedicesimo punto di fila vinto. L’emorragia del cinese si interrompe con una bella risposta, che sorprende l’azzurro, e quindi con un’altra spallata e poi un doppio fallo di Nardi, errori che riportano in gioco Zhang, con tre palle del contro break sullo 0-40. Nardi restituisce un break con un rovescio che non passa la rete sul 30-40. 5-2 Nardi. Zhang vince un buon turno di servizio, ma Luca, servendo per il set è solido. Inizia il game con in Ace, poi ci pensa Zhang a sbagliare tutto, per il 6-3 Nardi. Terribili i passaggi a vuoto ed errori clamorosi di Zhang, bravo a Nardi a restare solido.

Zhang inizia bene al servizio il secondo set (1-0), non altrettanto Nardi, che subisce l’aggressività del rivale col diritto. Scivola sotto 15-40 con un errore in recupero sulla sinistra. Le annulla l’azzurro, ottimo contro piede col diritto (sontuoso l’impatto in anticipo), poi comanda sulla diagonale di rovescio. Spinge tanto Zhang, trova un diritto cross davvero notevole per angolo e potenza, gli vale la terza palla break. Troppo corta la seconda palla del pesarese, è bravo Zhizhen ad aggredire la palla col rovescio lungo linea, bello carico e profondo, si prende il BREAK per il 2-0. Un allungo frutto della grande potenza e fisicità del cinese, che appena ha iniziato a tenere la palla in campo, ha fatto sentire il peso della sua forza fisica. Trova una gran risposta in anticipo Luca, ma è esecuzione di pura classa sporadica, il cinese consolida il vantaggio sul 3-0. Nardi ritrova efficacia al servizio (1-3), lotta nel quito game, bel 12 punti, ma non riesce ad arriva a palla break, per il 4-1 Zhang. Il cinese trova dell’accelerazioni fulminanti, è davvero difficile contenere la sua esuberanza; l’azzurro paga sulla seconda di servizio, la palla è troppo corta e attaccabile da un rivale con la dinamite nel braccio. Sotto 5-2, Nardi si ritrova ai vantaggi, fa fatica a tenere fermo l’asiatico se non inizia lo scambio con la prima palla. Resta in scia su 3-5 Luca, a fatica ma senza concedere set point. Zhang sparacchia un diritto in rete, poi Nardi è bravo a passare da difesa ad attacco costruendo col diritto, carico di spin e profondo, 0-30. Di prepotenza Zhang si riporta 30 pari, spinta a tutta. Con un Ace al centro ottiene il primo Set Point. Chiude col seconda, pallata talmente potente che Luca quasi non fa in tempo ad aprire. 1 set pari, molto salito il cinese dopo i troppi errori del primo parziale.

Il terzo set riprende dopo un toilette break infinito di Zhang, e Nardi alla battuta. Risolve uno scomodo 15-30 lavorando bene la palla col diritto, ma un errore in costruzione ai vantaggi lo condanna alla palla break. La cancella con un Ace, di precisione e poi chiude il game, 1-0. Molto complicato anche il primo turno di servizio del cinese. Con un errore di volo, Zhang concede una palla break (non ne aveva una dal primo set). Si butta ancora avanti Zhizhen, è intelligente il passante di diritto di Nardi, stretto e non così rapido, tocca la volée in corridoio Zhang, è BREAK Nardi, 2-0 e servizio, gran bel game vinto, lottando su ogni palla. Spacca la racchetta il cinese, frustrato per i due errori. Fa il pugno al suo angolo Luca dopo aver piazzato un cross stretto di diritto fenomenale, forse anche un filo fortunato, ma straordinario. Prima palla in campo e via due passi avanti a chiudere col diritto. Molto bene l’azzurro, game a zero e 3-0 Nardi. L’azzurro ha guadagnato campo, quando lo scambio si allunga riesce a far correre il cinese, che si aggrappa a pallate più sporadiche e con massimo rischio, non riesce più a comandare come nel secondo set. Nardi in risposta sul 4-1 è molto consistente, si appoggia alla palla del rivale con buon anticipo e grandi appoggi. 0-30 e poi 30-40, solidissimo col rovescio. C’è la chance per andare a servire per il match. Altissimo il ritmo, è Luca il primo a sbagliare, di poco. Ha troppa fretta Zhang, col rovescio dopo la battuta trova solo la rete. Seconda PB per Nardi, ma la prima di servizio del cinese è imprendibile. 2-4, resta aggrappato al match l’asiatico, ma niente può in risposta, Nardi trova ben tre Ace, per il 5-2. Fantastica la serenità e focus dell’azzurro. Butta un po’ via il game in risposta Luca, totalmente l’ultimo punto, per 5-3. Serve per la vittoria il pesarese, lo fa cercando il rovescio del rivale, anche con la diagonale da sinistra, dove in tutto il match è stato più continuo e consistente. 30-0, poi 40-0 con un altro buon servizio. Tre Match Point! Chiude vincendo un altro braccio di ferro col rovescio. In due ore esatte, chiude 6-3, batte per la prima volta un top50 ATP, e quasi sicuramente si regala una super sfida con Djokovic. Bravissimo ad annullare la palla break all’avvio del terzo e servire molto bene, con solidità e precisione.

Zhizhen Zhang vs [LL] Luca Nardi