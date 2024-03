Indian Wells 2024: non solo Sinner, i temi principali del primo Masters 1000 (Video)

È appena stato sorteggiato il tabellone maschile del Masters 1000 di Indian Wells. C’è grande attesa per ritrovare in campo Jannik Sinner, ancora imbattuto in stagione dopo aver vinto gli Australian Open e il 500 di Rotterdam. L’azzurro è n.2 nel Live Ranking ATP, visto che Carlos Alcaraz difende il successo del 2023 e quindi al nastro di partenza di quest’edizione ha perso i mille punti della passata stagione, scivolando appena dietro l’altoatesino. Jannik e Carlos potrebbero ritrovarsi di nuovo contro in semifinale, esattamente come nel 2023, con in palio la seconda piazza della classifica. Ma c’è molto altro da scoprire in questo torneo. Nell’editoriale di Livetennis, Marco Mazzoni analizza i 4 temi più stuzzicanti del torneo californiano.

LiveTennis Youtube – Indian Wells 2024: non solo Sinner, i temi principali del primo Masters 1000



