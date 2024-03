Caso Rublev a Dubai: l’appello di Andrey è parzialmente accolto dall’ATP! Restituiti i 200 punti e il prize money (decurtato da una multa)

Continua a far discutere il “Caso Rublev”. Il russo, squalificato nella semifinale dell’ATP 500 di Dubai, ha presentato appello all’ATP contro la decisione subita, ottenendo una vittoria parziale. Andrey venerdì scorso, sul 5 pari del terzo set del suo incontro contro Bublik, si è rivolto con veemenza ad un giudice di linea, a suo dire reo di una chiamata errata. È intervenuto il supervisor del torneo, per comunicare al moscovita che il suo comportamento e soprattuto le pesanti offese in lingua russa al giudice di linea erano inaccettabili, e quindi è scattata la squalifica con la conseguenza della perdita del prize money e dei punti guadagnati con la semifinale raggiunta (ma non terminata). Si è scatenato un vero putiferio di polemiche, in tutto il mondo della racchetta, che ha coinvolto molti colleghi e colleghe di Andrey, arrivati ad invocare anche una sorta di VAR nel tennis per poter controllare oltre al rimbalzo della palla anche parole ed eccessi, inclusi quelli dei giudici.

Ieri abbiamo riportato un nuovo video – girato da un appassionato a due passi dal “fattaccio” – che sembra quantomeno escludere le parole pesanti pronunciate in russo da Rublev. Non è un fatto marginale: il suo comportamento ha passato il limite, e potrebbe già essere stato sufficiente per punirlo con una squalifica, ma la motivazione ufficiale che ha portato alla sua cacciata dal campo, a detta del supervisor del torneo, è stata frase incriminata in russo, confermata dal giudice di linea prima al giudice di sedia, poi al supervisor insieme a Rublev. Il video sembra dimostrare che la frase non c’è stata.

Forse anche per questo, l’ATP ha accolto parzialmente il ricorso presentato da Rublev. Il russo ha riottenuto i punti conquistati con la semifinale (e quindi resta n.5 del ranking ATP uscito stamattina), e anche il prize money di 157.755 dollari, decurtato da una multa di 36.400 dollari.

“L’ATP ha esaminato il ricorso di Andrey Rublev, in seguito alla squalifica del giocatore dalle semifinali del torneo ATP 500 a Dubai”, ha detto un portavoce dell’ATP. “Il processo di appello ha preso in considerazione le testimonianze del giocatore, dei funzionari, nonché un esame di tutto il materiale video e audio disponibile. La commissione d’appello ha concluso che, oltre alla squalifica, le sanzioni accessorie associate alla squalifica – vale a dire la perdita di punti in classifica e del premio in denaro per l’intero torneo – sarebbero in questo caso sproporzionate. In quanto tale, Rublev conserva i punti della semifinale e il prize money per il torneo”.

Una parziale marcia indietro dell’ATP, che ha considerato esagerata la sanzione complessiva comminata a Rublev per il suo comportamento. Si chiude così una pagina tutt’altro che idilliaca, sperando che possa far riflettere sia Rublev che i suoi colleghi (Fils e Moutet nel torneo di Santiago), un po’ su di giri la scorsa settimana…

Marco Mazzoni