I folli prezzi del Netflix Slam. 150 mila euro a persona per una sessione di allenamento con Nadal o Alcaraz

Matteo Berrettini si allena con Alessandro Bega



Il prossimo 3 marzo, Las Vegas diventerà l’epicentro del tennis mondiale grazie a un evento di esibizione che vedrà protagonisti due dei più grandi talenti spagnoli:. Organizzato da Netflix, l’evento non si limita solo a un semplice incontro tra i due campioni, ma prevede una serie di iniziative collaterali che promettono di regalare esperienze uniche ai fan del tennis.

Una delle proposte più esclusive riguarda la possibilità per i tifosi di vivere da vicino i propri idoli, attraverso sessioni private di allenamento. Nadal e Alcaraz, infatti, offrono la straordinaria opportunità di allenarsi con loro in sessioni individuali al costo di 150.000 dollari a persona. Per coloro che desiderano un’esperienza condivisa, è prevista anche una lezione di gruppo con entrambi i giocatori, disponibile al costo di 50.000 dollari per partecipante.

Queste cifre, decisamente fuori dal comune, riflettono l’esclusività dell’evento e l’unicità dell’opportunità di allenarsi con alcuni dei migliori tennisti del panorama internazionale. L’iniziativa non si limita però ai soli Nadal e Alcaraz. Altri nomi di spicco del tennis, come Taylor Fritz, Frances Tiafoe, John Isner, Sam Querrey, nonché i leggendari gemelli Bob e Mike Bryan, offrono anch’essi lezioni a Las Vegas, con costi variabili a seconda del calibro del giocatore o dell’ex giocatore coinvolto.

Questo evento rappresenta una novità assoluta nel panorama tennistico, unendo lo spettacolo puro del gioco a momenti di formazione e condivisione diretta tra atleti e appassionati. La scelta di Las Vegas, città simbolo dell’intrattenimento e del lusso, e l’organizzazione a cura di una piattaforma globale come Netflix, confermano la volontà di creare un appuntamento esclusivo, destinato a entrare nella storia del tennis.

I costi per chi vuole allenarsi con dei campioni del tennis

– **Private Session: Rafael Nadal** – Una sessione privata con Rafael Nadal il 3 marzo costa 150.000 dollari a persona.

– **Private Session: Carlos Alcaraz** – Una sessione privata con Carlos Alcaraz il 3 marzo costa 150.000 dollari a persona.

– **Group Clinic: Rafael Nadal + Carlos Alcaraz** – Una clinic di gruppo con Rafael Nadal e Carlos Alcaraz il 3 marzo costa 50.000 dollari a persona.

– **Group Clinic: Taylor Fritz + Frances Tiafoe** – Una clinic di gruppo con Taylor Fritz e Frances Tiafoe il 4 marzo costa 25.000 dollari a persona.

– **Group Clinic: John Isner + Sam Querrey** – Una clinic di gruppo con John Isner e Sam Querrey il 4 marzo costa 2.000 dollari a persona.

– **Group Clinic: Bob Bryan + Mike Bryan** – Una clinic di gruppo con Bob Bryan e Mike Bryan il 4 marzo costa 1.000 dollari a persona.





