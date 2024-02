Jakub Mensik: La nuova promessa del Tennis Ceco pronta a brillare

Nel panorama del tennis maschile, uno dei nomi che risalta tra i giovani talenti ancora non ventenni è Jakub Mensik. Con un inizio di stagione 2024 che lascia presagire grandi cose, l’attenzione si concentra su di lui.

La possibilità di una svolta significativa potrebbe presentarsi già questa settimana all’ATP 250 di Doha, dove Mensik affronterà Alejandro Davidovich al primo turno. Ma prima di concentrarci su questo impegno, vale la pena ricapitolare i successi ottenuti nei primi mesi di competizione. In un’intervista con l’ATP, il giovane talento ceco ha riflettuto sull’esperienza acquisita all’Open di Australia, dove ha superato le qualificazioni e vinto un match nel tabellone principale. Sebbene possa sembrare un risultato modesto, è importante ricordare che Mensik ha solo 18 anni e che quello australiano è stato solo il suo secondo main draw in un torneo del Grande Slam. Tenendo conto anche del suo arrivo al terzo turno agli US Open, il bilancio è decisamente positivo.

“Questo Open di Australia è stato un grande torneo per me. Le qualificazioni sono state impegnative, ma ho avuto l’opportunità di giocare contro Denis Shapovalov, un ex top 10, e ho vinto”, ha condiviso Mensik, riferendosi alla sua vittoria contro il canadese. “Sono molto soddisfatto di quella prestazione e di quella vittoria. Anche il secondo turno contro Hubert Hurkacz è stato notevole, essendo la seconda volta che mi confrontavo con un top 10, la prima contro Fritz agli US Open. Lottare con Hurkacz per cinque set in un match che ha superato le tre ore è stata un’esperienza incredibile”, ha aggiunto, attualmente il 129 nel ranking.

Nonostante la sconfitta contro il polacco, è stato notevole vedere come Mensik abbia portato il match fino al quinto set, mettendo in difficoltà il favorito in uno dei tornei più prestigiosi. “Il match con Hurkacz, in un certo senso, lo posso paragonare a quello con Fritz a New York. L’anno scorso, Fritz mi aveva rapidamente eliminato, ma questa volta il match è arrivato al quinto set. Questo mostra il mio miglioramento e mi dà molta fiducia per il futuro”, ha riconosciuto Mensik, uno dei più giovani della sua generazione a vincere un Challenger.

La sua stagione è iniziata nel circuito Challenger, raggiungendo la finale a Canberra dove è stato sconfitto dal tedesco Dominik Koepfer. “È difficile superare la barriera del circuito Challenger, ma ora ho la fiducia di poter competere e vincere contro i grandi”, ha affermato Mensik, pronto per il suo prossimo incontro con Davidovich.

La Repubblica Ceca ha atteso questo cambio generazionale, finalmente arrivato con alcuni giocatori di ottimo livello. Mensik non è solo in questo percorso, come non lo furono Berdych, Stepanek o Vesely. Accanto a lui c’è Jiri Lehecka, già capace di raggiungere i quarti di finale in un Grande Slam e attualmente il miglior tennista del suo paese, tra i primi 30 al mondo. La sua presenza sarà cruciale per supportare Mensik in questo lungo viaggio.

“Rispetto a molti giocatori nel circuito ATP, noi due siamo molto giovani”, ha detto Mensik riguardo a sé stesso e a Lehecka. “È fantastico che Jiri si alleni anche a Prostejov, dove possiamo praticare insieme frequentemente e conoscerci meglio. Mi aiuta molto, e penso che questo sarà molto positivo anche per il futuro, in vista della Coppa Davis. Possiamo ancora migliorare molto, e insieme a Tomas Machac, credo che abbiamo tutti il talento per raggiungere la top 20”, conclude Mensik, con la fiducia di chi sa di avere un futuro luminoso davanti.





Francesco Paolo Villarico