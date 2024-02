WTA 125 Puerto Vallarta: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna italiana presente

WTA 125 Puerto Vallarta 🇲🇽 (Messico), – Tabellone Principale – cemento

(1) Anna Karolina Schmiedlova vs Sachia Vickery

Emiliana Arango vs Yuliia Starodubtseva

(WC) Taylah Preston vs Nuria Parrizas Diaz

Ann Li vs (8) Julia Riera

(3) Taylor Townsend vs Jessica Bouzas Maneiro

Linda Fruhvirtova vs Qualifier

Caty McNally vs Jule Niemeier

Chloe Paquet vs (5) Maria Lourdes Carle

(7) Hailey Baptiste vs Martina Capurro Taborda

Carole Monnet vs Qualifier

Qualifier vs Solana Sierra

(WC) Fernanda Contreras vs (4) Renata Zarazua

(6) Claire Liu vs Qualifier

(WC) Amanda Anisimova vs Natalija Stevanovic

(WC) Maria Fernanda Navarro Oliva vs Rebecca Marino

Leolia Jeanjean vs (2) Yanina Wickmayer

(1) McCartney Kesslervs (WC) Liv Hovde(2) Iryna Shymanovichvs (WC) Jessica Hinojosa Gomez(3) Robin Montgomeryvs Elvina Kalieva(4) Carol Zhaovs Valeriya Strakhova