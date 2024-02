Ranking ATP Live – Jannik Sinner al n.3 del mondo. Il Nuovo Fenomeno del Tennis Mondiale: Jannik Sinner Entra nella Storia

Con una vittoria a Rotterdam su Alex De Minaur, Jannik Sinner non solo ha celebrato il suo 12° titolo ATP, ma ha anche segnato il suo ingresso tra i primi 3 giocatori del mondo, un traguardo che arriva con una settimana di anticipo grazie ai 500 punti conquistati nell’ultimo torneo. Ora con 8270 punti, Sinner supera di misura Daniil Medvedev, posizionandosi dietro solo a Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, rispettivamente primo e secondo nel ranking mondiale.

Con il tennis italiano in una fase di splendore, grazie a campioni come Sinner, il futuro sembra brillante. La sua ascesa tra i primi tre del mondo non è solo un traguardo personale ma anche un simbolo di speranza e ispirazione per i giovani atleti italiani e per il tennis nazionale. Jannik Sinner non è solo una stella del momento ma un nome che promette di brillare nel firmamento del tennis mondiale per anni a venire.

Il talento altoatesino, a soli 22 anni e 6 mesi, non solo dimostra la sua eccezionale capacità agonistica conquistando il suo primo trionfo a Rotterdam, ma si conferma anche come il secondo italiano nella storia a vincere in questo prestigioso torneo, dopo Omar Camporese nel 1991. Questa vittoria non è solo un successo personale per Sinner ma rappresenta l’88° successo italiano nell’era Open del tennis, evidenziando un significativo incremento di prestazioni italiane di alto livello negli ultimi anni.

Sinner si aggiunge a una lista esclusiva di giocatori che, prima dei 23 anni, hanno raggiunto i primi 3 posti del ranking mondiale avendo già in bacheca un titolo del Grande Slam, un’elite che include leggende come Agassi, Borg, Nadal, e Federer. Questo lo posiziona tra i più promettenti talenti del tennis mondiale, con aspettative crescenti per il futuro.

Non meno importante è il contributo di Sinner all’orgoglio nazionale italiano, diventando il 61esimo giocatore a raggiungere le prime tre posizioni del ranking ATP e il secondo italiano dopo Nicola Pietrangeli, primo italiano nell’Era Open. Il suo successo sottolinea l’importanza e il contributo dell’Italia al tennis mondiale.

In una carriera già costellata da successi significativi, tra cui vittorie a Sofia, Melbourne, Washington, e l’Australian Open, Jannik Sinner non mostra segni di rallentamento. Il suo percorso verso la vetta del tennis mondiale è la testimonianza di un talento eccezionale, di una determinazione ferrea e di una promessa per ulteriori successi.

Legend - Ultimo aggiornamento: 18-02-24 19:20 N.B. La presente classifica è aggiornata in tempo reale con i punti conquistati nei tornei dello Slam, ATP, WTA, Challenger e ITF (maschili e femminili). I punti dei tornei ITF Future maschili e quelli femminili con un montepremi inferiore a 50.000$ sono computati dall'ATP e WTA con una settimana di ritardo. La presente classifica rispecchia questa particolarità, aggiungendo così i punti ITF acquisiti nei tornei della scorsa settimana e non nei tornei della settimana in corso, come avviene per tutti gli altri. Pos LIVE Posizione attuale, differenza - Nome giocatore Nazione Punti LIVE Punti attuali Punti in entrata Nome torneo Punti in uscita Nome torneo 1 1, 0 Best: 1 Novak Djokovic SRB, 22.05.1987 9855 9855 - - Reset 2 2, 0 Best: 1 Carlos Alcaraz ESP, 05.05.2003 9105 9255 +100 (Semifinals) Buenos Aires (Eliminato) -250 (W) Buenos Aires (13-02-2023) Semifinals Final Winner Reset BEST RANKING 3 4, +1 Best: 4 Jannik Sinner ITA, 16.08.2001 8270 8070 +500 (Winner) Rotterdam -300 (F) Rotterdam (13-02-2023) Winner Reset 4 3, -1 Best: 1 Daniil Medvedev RUS, 11.02.1996 8265 8765 - -500 (W) Rotterdam (13-02-2023) Reset 5 5, 0 Best: 5 Andrey Rublev RUS, 20.10.1997 5150 5050 +100 (Quarterfinals) Rotterdam (Eliminato) -0 (RR) Nitto ATP Finals (13-11-2023) Quarterfinals Semifinals Final Winner Reset 6 6, 0 Best: 2 Alexander Zverev GER, 20.04.1997 5030 5030 - - Reset 7 7, 0 Best: 4 Holger Rune DEN, 29.04.2003 3700 3695 +50 (Second Round) Rotterdam (Eliminato) -45 (R16) Rotterdam (13-02-2023) Second Round Quarterfinals Semifinals Final Winner Reset 8 8, 0 Best: 8 Hubert Hurkacz POL, 11.02.1997 3645 3595 +50 (Second Round) Rotterdam (Eliminato) -0 (RR) Nitto ATP Finals (13-11-2023) Second Round Quarterfinals Semifinals Final Winner Reset BEST RANKING 9 11, +2 Best: 10 Alex de Minaur AUS, 17.02.1999 3210 2970 +330 (Final) Rotterdam (Eliminato) -90 (QF) Rotterdam (13-02-2023) Final Winner Reset 10 9, -1 Best: 5 Taylor Fritz USA, 28.10.1997 3065 3150 +165 (Final) Delray Beach -250 (W) Delray Beach (13-02-2023) Final Winner Reset 11 10, -1 Best: 3 Stefanos Tsitsipas GRE, 12.08.1998 2990 3025 +10 (R64) ATP Masters 1000 Indian Wells [SUBENTRO] -45 (R16) Rotterdam (13-02-2023) Reset 12 12, 0 Best: 2 Casper Ruud NOR, 22.12.1998 2965 2965 - - Reset 13 13, 0 Best: 3 Grigor Dimitrov BUL, 16.05.1991 2925 2905 +200 (Semifinals) Rotterdam (Eliminato) -180 (SF) Rotterdam (13-02-2023) Semifinals Final Winner Reset 14 14, 0 Best: 12 Tommy Paul USA, 17.05.1997 2375 2255 +165 (Final) Delray Beach -45 (QF) Newport (17-07-2023) Final Winner Reset 15 15, 0 Best: 10 Frances Tiafoe USA, 20.01.1998 2120 2065 +100 (Semifinals) Delray Beach (Eliminato) -45 (R16) London / Queen's Club (19-06-2023) Semifinals Final Winner Reset 16 16, 0 Best: 15 Ben Shelton USA, 09.10.2002 2055 2055 - - Reset 17 17, 0 Best: 8 Karen Khachanov RUS, 21.05.1996 2010 2010 - - Reset 18 18, 0 Best: 18 Ugo Humbert FRA, 26.06.1998 1990 1990 +0 (First Round) Rotterdam (Eliminato) - First Round Second Round Quarterfinals Semifinals Final Winner Reset 19 21, +2 Best: 18 Nicolas Jarry CHI, 11.10.1995 1955 1810 +165 (Final) Buenos Aires -20 (R32) Barcelona (17-04-2023) Final Winner Reset 20 19, -1 Best: 17 Adrian Mannarino FRA, 29.06.1988 1950 1975 +0 (Second Round (Bye)) , +20 (R16) Delray Beach (Eliminato) , Geneva [SUBENTRO] -45 (QF) Delray Beach (13-02-2023) Second Round Quarterfinals Semifinals Final Winner Reset





