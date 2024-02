Da Rotterdam: Sinner prenota finale e top-3: in quota l’azzurro vede il successo contro Griekspoor

Con il ritiro di Milos Raonic nel secondo parziale – con il canadese già sotto di un set – Jannik Sinner festeggia la sua tredicesima vittoria consecutiva e l’accesso nella semifinale del torneo di Rotterdam contro il padrone di casa Tallon Griekspoor, battuto in entrambi i precedenti, tra cui il primo proprio nel torneo olandese di un anno fa.

Per i bookie non c’è storia: si gioca a 1,11 e 1,12 la vittoria del tennista italiano contro il colpo di Griekspoor visto tra 6 e 6,29 volte la posta. Entrambi i precedenti hanno visto Sinner spuntarla per 2-0, opzione in pole a 1,50 sul 2-1 offerto a 3,80.

Sinner senza rivali anche per la vittoria del torneo, che lo proietterebbe per la prima volta carriera al terzo posto del ranking Atp (basterebbe già andare in finale per essere n.3 matematicamente dal prossimo 26 febbraio): è fissato infatti a 1,40 il titolo dell’altoatesino, seguito a 5 da Alex De Minaur, a 6 da Grigor Dimitrov, con Tallon Griekspoor a chiudere la lavagna a quota 12.

Quote e scontri diretti

– TODAY, 15:00 SF Dimitrov (6) 🇧🇬 – De Minaur (5) 🇦🇺 2-2 2.09 1.74

– TODAY, 19:30 SF Sinner (1) 🇮🇹 – Griekspoor 🇳🇱 2-0 1.13 6.12